Рідні відмовились від заяви: поліція таки відкрила справу проти вчительки, яка била учня

Правоохоронці під час моніторингу соцмереж помітили відео, на якому вчителька била учня. Хоча від рідних школяра звернень не надходило, а заяву писати вони відмовилися, поліція все ж відкрила справу.

Інцидент, зображений на виявленому відео, трапився в одній із Маневиччини, що у Волинській області.

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Вчителька побила учня

Поліцейські при моніторингу мережі помітили відео. На ньому горе-вчителька тягає учня за вухо та б'є по голові.

Видання "Конкурент" з посиланням на слова речниці управління поліції Волині Ольги Бузулук пише, що мовиться про вчительку фізики "Цмінівського ліцею" Маневицької селищної ради Валентину Мельник.

Рідні дитини у поліцію не зверталися

За словами Бузулук, батько та бабуся учня відмовилися від написання будь-яких заяв, попросили не проводити подальшу перевірку і сказали, що претензій до вчительки не мають.

Сам школяр по медичну допомогу не звертався.

Поліція вже ж відкрила справу

Правоохоронці все ж зареєстрували відомості про інцидент. Йдеться про умисне завдання удару, побоїв або вчинення інших насильницьких дій, що мають характер мордування. Наразі поліцейські допитують вчителів та учнів школи, аби з'ясувати усі обставини конфлікту.