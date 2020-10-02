На сьогодні у 42 країнах світу функціонує 193 суботні та недільні українські школи. Також відомо, що українська мова викладається на 69 факультетах у 25 країнах світу.

Про це повідомила директорка Департаменту комунікацій та публічної дипломатії МЗС Алла Польова під час конференції "Перспективи викладання та вивчення української мови як іноземної".

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Завдяки Міністерству закордонних справ у 2019 році держава підтримала 164 проєкти суботніх і недільних українських закордонних шкіл. До слова, українську мову і культуру вивчають також в Кембриджі.

За словами очільниці департаменту МЗС, Україна надає фінансову допомогу цим школам, сприяє забезпеченню їх підручниками, методичними посібниками й зошитами.

Проте Алла Польова розповіла, що на сьогодні, на жаль, немає жодної української школи в повному розумінні цього слова, щоб викладали не просто українською мовою, а від першого до останнього класу.

Зазначимо, що 1 вересня розпочала навчання та відсвяткувала перший дзвоник українська школа в Анталії (Туреччина), яка функціонує там вже 4 роки.