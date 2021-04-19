Як дізнатися бали пробного ЗНО-2021: пояснення для випускників

Для визначення результатів пробного ЗНО, яке учасники складали 10 квітня, потрібно внести свої відповіді на завдання всіх тестів до спеціального сервісу.

Так, учасники пробного зовнішнього оцінювання повинні внести відповіді до сервісу "Визначення результатів пробного ЗНО".

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Результати пробного ЗНО учасників, які внесли свої відповіді до зазначеного сервісу, визначатимуться за шкалами 1 – 12 балів та 100 – 200 балів і будуть розміщені в їх особистих кабінетах.

Коли будуть результати пробного ЗНО

Якщо учасники пробного ЗНО, які взяли участь у тестуванні 10 квітня , та внесли свої відповіді на завдання тестів до сервісу, отримають свої результати 30 квітня.

, та внесли свої відповіді на завдання тестів до сервісу, отримають свої результати 30 квітня. А учасники пробного ЗНО з Чернігівської області, тестування для яких заплановано на 24 квітня , зможуть внести відповіді до 28 квітня. Результати отримають також 30 квітня.

, зможуть внести відповіді до 28 квітня. Результати отримають також 30 квітня. Натомість учасники пробного ЗНО з Києва та Миколаївщини, які складають тестування 15 травня, зможуть до 18 травня внести свої відповіді на завдання до сервісу. Результати будуть в їх особистих кабінетах 19 травня.

Як проходить пробне ЗНО? МОН нагадує, що всі учасники, які проходять пробне тестування, повинні дотримуватись відповідних протиепідеміологічних заходів, зокрема:

перебувати в масках;

мати дезінфектори та користуватися ними;

дотримуватися соціальної дистанції з іншими учасниками тестування;

якщо учасник тестування матиме симптоми ГРВІ, то йому краще залишатись вдома.

До слова, за інформацією Міністерства освіти і науки, явка на пробне ЗНО, яке відбулось в більшості областей України 10 квітня, становила 93 – 95%. Загалом на нього зареєструвалось понад 120 тисяч українців.