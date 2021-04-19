Так, учасники пробного зовнішнього оцінювання повинні внести відповіді до сервісу "Визначення результатів пробного ЗНО".

До теми Пробне ЗНО у Києві та на Миколаївщині перенесли: нова дата

Результати пробного ЗНО учасників, які внесли свої відповіді до зазначеного сервісу, визначатимуться за шкалами 1 – 12 балів та 100 – 200 балів і будуть розміщені в їх особистих кабінетах.

Коли будуть результати пробного ЗНО

Якщо учасники пробного ЗНО, які взяли участь у тестуванні 10 квітня , та внесли свої відповіді на завдання тестів до сервісу, отримають свої результати 30 квітня.

, та внесли свої відповіді на завдання тестів до сервісу, отримають свої результати 30 квітня. А учасники пробного ЗНО з Чернігівської області, тестування для яких заплановано на 24 квітня , зможуть внести відповіді до 28 квітня. Результати отримають також 30 квітня.

, зможуть внести відповіді до 28 квітня. Результати отримають також 30 квітня. Натомість учасники пробного ЗНО з Києва та Миколаївщини, які складають тестування 15 травня, зможуть до 18 травня внести свої відповіді на завдання до сервісу. Результати будуть в їх особистих кабінетах 19 травня.

Як проходить пробне ЗНО? МОН нагадує, що всі учасники, які проходять пробне тестування, повинні дотримуватись відповідних протиепідеміологічних заходів, зокрема:

перебувати в масках;

мати дезінфектори та користуватися ними;

дотримуватися соціальної дистанції з іншими учасниками тестування;

якщо учасник тестування матиме симптоми ГРВІ, то йому краще залишатись вдома.

До слова, за інформацією Міністерства освіти і науки, явка на пробне ЗНО, яке відбулось в більшості областей України 10 квітня, становила 93 – 95%. Загалом на нього зареєструвалось понад 120 тисяч українців.