Так, учасники пробного зовнішнього оцінювання повинні внести відповіді до сервісу "Визначення результатів пробного ЗНО".
До теми Пробне ЗНО у Києві та на Миколаївщині перенесли: нова дата
Результати пробного ЗНО учасників, які внесли свої відповіді до зазначеного сервісу, визначатимуться за шкалами 1 – 12 балів та 100 – 200 балів і будуть розміщені в їх особистих кабінетах.
Коли будуть результати пробного ЗНО
- Якщо учасники пробного ЗНО, які взяли участь у тестуванні 10 квітня, та внесли свої відповіді на завдання тестів до сервісу, отримають свої результати 30 квітня.
- А учасники пробного ЗНО з Чернігівської області, тестування для яких заплановано на 24 квітня, зможуть внести відповіді до 28 квітня. Результати отримають також 30 квітня.
- Натомість учасники пробного ЗНО з Києва та Миколаївщини, які складають тестування 15 травня, зможуть до 18 травня внести свої відповіді на завдання до сервісу. Результати будуть в їх особистих кабінетах 19 травня.
Як проходить пробне ЗНО? МОН нагадує, що всі учасники, які проходять пробне тестування, повинні дотримуватись відповідних протиепідеміологічних заходів, зокрема:
- перебувати в масках;
- мати дезінфектори та користуватися ними;
- дотримуватися соціальної дистанції з іншими учасниками тестування;
- якщо учасник тестування матиме симптоми ГРВІ, то йому краще залишатись вдома.
До слова, за інформацією Міністерства освіти і науки, явка на пробне ЗНО, яке відбулось в більшості областей України 10 квітня, становила 93 – 95%. Загалом на нього зареєструвалось понад 120 тисяч українців.