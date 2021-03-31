У вівторок, 30 березня, оприлюднили рейтингову таблицю, до якої увійшли всі фіналісти та переможці конкурсу імені Петра Яцика. Цьогорічна кількість учасників була рекордною.

Загальна кількість конкурсантів становила 25 670 людей. Для порівняння, у 2020 році в обласному етапі участь взяли лише 895 осіб.

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Що відомо про конкурс

Міжнародний конкурс знавців української мови імені Петра Яцика – це змагання, яке має на меті утвердження державного статусу української мови, піднесення її престижу серед молоді, виховання поваги до культури і традицій українського народу.

За ухвалою "Ліги українських меценатів", конкурсу надано ім'я Петра Яцика, канадського підприємця українського походження, а також засновника та президента благодійного фонду.

Вперше конкурс провели 9 листопада 1999 року, а участь в ньому беруть як громадяни України, так і закордонні знавці української мови.

Цьогорічне змагання

Всі 4 етапи конкурсу вдалося подолати 11 555 конкурсантам, або ж 45 відсоткам від загальної кількості учасників. Цьогоріч змагання проводилися в дистанційному режимі на освітній платформі HUMAN з 26 лютого до 21 березня.

Заради захисту персональних даних, рейтингова таблиця учасників була сформована з ID-кодів, які конкурсанти отримали в системі HUMAN. Кожен учасник може ввести свій код та побачити загальну кількість балів, а також своє місце у рейтингу.

Нагородження призерів

Представниця "Ліги українських меценатів" Юлія Вознюк розповідає, що організатори зв'яжуться з призерами самостійно, а дипломи та премії будуть вручені впродовж квітня або травня.

Усі учасники, які посіли призові місця, будуть нагороджені дипломами. Ті, хто отримав перше місце, додатково отримають грошові премії від меценатів,

– розповідає Юлія Вознюк.

Питання нагородження других місць ще вирішується. Імовірно, вони також будуть відзначені грошовими преміями.

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Учасники, які пройшли всі 4 етапи, отримають інші сертифікати, а їх школи спеціальну пропозицію від платформи HUMAN. Школи, учні яких брали участь у змаганнях, до 30 квітня можуть приєднатися до освітнього ресурсу безкоштовно за промокодом "Яцик".

Навчальні заклади потраплять до програми "HUMAN. Чемпіон", яка передбачає розширену технічну та клієнтську підтримку, безкоштовні тренінги та доступ до інформаційних матеріалів.

До слова, детальну статистику цьогорічного конкурсу імені Петра Яцика можна переглянути на сайті освітньої онлайн-платформи HUMAN.

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