МОН оприлюднили рейтинги вступників: які спеціальності та виші найпопулярніші у 2021 році

Вступники на бакалаврат вже подали понад 886 тисяч електронних заяв. Їх на 18% більше, ніж за аналогічний період минулого року. А все через те, що у 2021 році кількість випускників шкіл на 4,8% більше, ніж у 2020. Які спеціальності та виші найпопулярніші – читайте у статті.

Вступ у виші за результатами ЗНО, вступних іспитів та творчих конкурсів, які були складені з 1 до 13 липня, триватиме до 23 липня. Тож, у абітурієнтів є кілька днів, щоб встигнути подати заяви, якщо вони цього досі не зробили.

До теми Вступ-2021: скільки заяв подали абітурієнти до вишів та коли кінцевий термін подачі документів

Які спеціальності найпопулярніші у 2021

Вступники на магістратуру обирають такі спеціальності, за кількістю поданих заяв:

Філологія – 59 202;

Право – 58 824;

Менеджмент – 49 929;

Комп'ютерні науки – 47 172;

Середня освіта – 34 993;

Журналістика – 34 726;

Інженерія програмного забезпечення – 33 676;

Психологія – 31 362;

Маркетинг – 28 847;

Економіка – 28 128.

Цікаво, що до десятки найпопулярніших спеціальностей входить "Середня освіта" та "Інженерія програмного забезпечення".

Які виші найчастіше обирають вступники

Найпопулярнішими вишами серед вступників на бакалаврат після школи за кількістю поданих заяв є:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 38 878.

Львівський національний університет імені Івана Франка – 36 039.

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" – 33 038.

Національний авіаційний університет – 27 779.

Національний університет "Львівська політехніка" – 27 696.

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна – 24 927.

Київський національний торговельно-економічний університет – 24 103.

Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" – 18 994.

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова – 15 377.

Київський університет імені Бориса Грінченка – 14 445.

Міносвіти також оприлюднило проміжний рейтинг вступників, які цього року беруть участь у відкритому конкурсі на бакалавра, молодшого бакалавра та наскрізного магістра.

Рейтинг вступників за широким конкурсом

Переглянути рейтинг вступників можна на сайті vstup.edebo.gov.ua. У розміщених документах кожен вступник може побачити всі заяви, подані на відкритий конкурс, та відстежити своє місце в загальнодержавному рейтингу за обраними спеціальностями.

Оновлений фінальний рейтинг буде опублікований 22 липня перед завершенням прийому заяв.

Широкий конкурс відбувається, зокрема, за галузями знань:

17 "Електроніка та телекомунікації";

20 "Аграрні науки та продовольство";

21 "Ветеринарна медицина";

23 "Соціальна робота";

29 "Міжнародні відносини".

А також – за міжгалузевими групами:

07 "Управління та адміністрування",

24 "Сфера обслуговування",

28 "Публічне управління та адміністрування",

02 "Культура і мистецтво",

05 "Соціальні та поведінкові науки",

12 "Інформаційні технології" (крім спеціальності 121 "Інженерія програмного забезпечення"),

11 "Математика та статистика",

15 "Автоматизація та приладобудування",

13 "Механічна інженерія",

14 "Електрична інженерія"

16 "Хімічна та біоінженерія",

09 "Біологія",

10 "Природничі науки",

спеціальність 028 "Менеджмент соціокультурної діяльності",

спеціальність 051 "Економіка",

спеціальність 101 "Екологія",

спеціальність 113 "Прикладна математика",

спеціальність 151 "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології",

спеціальність 161 "Хімічні технології та інженерія" тощо.

Скільки заяв подали абітурієнти до вишів станом 21 липня

на бакалаврат (після 11 класу) – зареєстровано понад 190 тисяч е-кабінетів та подано більше 886 тисяч заяв;

на магістратуру – зареєстровано понад 55 тисяч е-кабінетів та подано 99 тисяч заяв;

на бакалаврат (після закінчення коледжу чи технікуму) – зареєстровано понад 40 тисяч електронних кабінети та подано 78 тисяч заяв.

Коли кінцевий термін подачі документів? Прийом заяв та документів за результатами ЗНО, вступних іспитів та творчих конкурсів (якщо вони були складені з 1 до 13 липня) триватиме до 23 липня (18:00).

Терміни вступної кампанії у 2021 році