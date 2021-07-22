Вступники на бакалаврат вже подали понад 886 тисяч електронних заяв. Їх на 18% більше, ніж за аналогічний період минулого року. А все через те, що у 2021 році кількість випускників шкіл на 4,8% більше, ніж у 2020.

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Переглянути рейтинг вступників можна на сайті vstup.edebo.gov.ua. У розміщених документах кожен вступник може побачити всі заяви, подані на відкритий конкурс, та відстежити своє місце в загальнодержавному рейтингу за обраними спеціальностями.

Оновлений фінальний рейтинг буде опублікований 22 липня перед завершенням прийому заяв.

Які спеціальності найпопулярніші у 2021 року:

Філологія – 59 202;

Право – 58 824;

Менеджмент – 49 929;

Комп'ютерні науки – 47 172;

Середня освіта – 34 993;

Журналістика – 34 726;

Інженерія програмного забезпечення – 33 676;

Психологія – 31 362;

Маркетинг – 28 847;

Економіка – 28 128.

Які виші найчастіше обирають вступники:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 38 878. Львівський національний університет імені Івана Франка – 36 039. Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" – 33 038. Національний авіаційний університет – 27 779. Національний університет "Львівська політехніка" – 27 696. Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна – 24 927. Київський національний торговельно-економічний університет – 24 103. Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" – 18 994. Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова – 15 377. Київський університет імені Бориса Грінченка – 14 445.

До слова, прийом заяв до вишів від вступників на бакалаврат завершується 23 липня 2021 року. Абітурієнти, які подали електронні заяви про вступ, мають отримати статус "Допущено до конкурсу".



Терміни вступу у 2021 році / Інфографіка МОН

Мовний іспит для чиновників

Перший іспит для державних службовців стартував 19 липня о 9:30. Далі протягом двох тижнів щодня у будні відбуватимуться три екзаменаційних сесії: з 9:30 до 11:30, з 12:30 до 14:30, з 15:30 до 17:30.

За результатами успішного проходження іспиту видається державний сертифікат про рівень володіння мовою першого або другого ступеня, який діє безстроково.

Цікаво, що під час першого мовного іспиту, який охочі складали 19 липня, стався технічний збій, тож учасники на певний час призупиняли роботу. Час, витрачений на ліквідацію збою, учасникам додали. Більше про це – читайте у статті.

Хто повинен складати іспит

Володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов'язків зобов'язані:

президент України;

прем'єр-міністр України;

перший віце-прем'єр-міністр України;

віце-прем'єр-міністри України;

інші члени уряду;

перші заступники та заступники міністрів;

керівники інших центральних органів виконавчої влади та їх заступники;

глава ОП та його заступники;

секретар РНБО та його заступники;

голова СБУ та його заступники;

голова Служби зовнішньої розвідки України та його заступники;

генпрокурор та його заступники;

керівники обласних та окружних прокуратур;

керівник САП та його заступники, члени Ради Нацбанку України, голова та інші члени Рахункової палати, інші державні діячі;

депутати Верховної Ради АР Криму, депутати місцевих рад, посадові особи органів місцевого самоврядування;

державні службовці;

голови місцевих державних адміністрацій, їх перші заступники та заступники;

службовці Нацбанку України;

особи офіцерського складу, які проходять військову службу за контрактом;

особи начальницького (середнього і вищого) складу Національної поліції, інших правоохоронних та розвідувальних органів, посадові особи інших органів, яким присвоюються спеціальні звання;

особи рядового, сержантського і старшинського складу Національної поліції, інших правоохоронних, розвідувальних органів, інших органів, яким присвоюються спеціальні звання;

прокурори;

судді, які обрані чи призначені відповідно до Конституції України та здійснюють правосуддя на професійній основі;

адвокати, нотаріуси;

керівники закладів освіти всіх форм власності;

педагогічні, науково-педагогічні і наукові працівники;

медичні працівники державних і комунальних закладів охорони здоров'я;

посадові та службові особи підприємств, установ і організацій державної і комунальної форм власності.

Яким є мовний іспит для чиновників

Він передбачає чотири частини:

"Культура мови" (24 тестових завдання)

"Читання" (20 тестових завдань)

Учасникам тестування необхідно буде виконати завдання, які перевіряють вміння застосовувати українську мову в умовах службової комунікації, дотримуватися норм української літературної мови, розуміти загальний зміст і деталі прочитаного тексту тощо.

"Письмо" (одне завдання відкритого типу)

Претенденти на посаду держслужбовця повинні будуть прослухати аудіозапис, написати переказ почутого тексту й висловити своє ставлення до теми. Створений текст має містити щонайменше 100 слів.

"Мова" (два завдання відкритого типу)

Претендент матиме можливість показати вміння спілкуватися на різні теми, не прив’язані до вузького професійного спрямування. Це буде монолог та діалог учасника. Тривалість не перевищуватиме 20 хвилин.

Як виглядає іспит на рівень володіння українською мовою – зразок роботи можна переглянути за посиланням.

Що буде з чиновниками, які не складуть іспит

Міністр Кабміну Олег Немчінов наголосив, що чиновники, які не складуть іспит на рівень володіння державною мовою, зможуть протягом 4 місяців перездати тест. За цей час людина зможе підтягнути свої знання і отримати на іспиті кращих результат.

До того ж, він каже, що корупція під час складання цього тесту виключена, оскільки чиновники не контактують з людиною, яка визначає рівень їх знання державної мови.

Які є рівні володіння державною мовою та як зареєструватися на іспит – читайте за посиланням.

Деталі щодо нового навчального року

ДПА та ЗНО у 2022 році

Міносвіти затвердило перелік навчальних предметів, із яких у наступному навчальному році проводитиметься ДПА для 4, 9 та 11 класів.

Перелік обов’язкових предметів для ДПА у 4 класі:

Українська мова (оцінювання результатів з української мови та читання).

Математика.

Мова національної меншини або мова корінного народу (для учнів шкіл, де ведеться викладання такою мовою або вона входить в програму навчання).

Перелік обов’язкових предметів для ДПА у 9 класі:

Українська мова.

Математика.

Один із навчальних предметів зі списку: біологія, всесвітня історія, географія, література, іноземна мова, інформатика, історія України, основи правознавства, українська література, фізика, хімія, мова нацменшини чи корінного народу.

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Перелік обов’язкових предметів для ДПА у 11 класі:

Українська мова.

Математика.

Історія України або іноземна мова (англійська, іспанська, німецька або французька мови).

Один із навчальних предметів зі списку: історія України, іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія.

Мова національної меншини чи корінного народу.

Коли проходитиме ЗНО у 2022 році? Зовнішнє незалежне оцінювання для випускників у наступному навчальному році проводитиметься, ймовірно, з 23 травня до 15 липня.

Максимально учасники зможуть пройти п’ять тестувань ЗНО. Проте у 2022 році випускники зможуть скласти ЗНО також з додаткових предметів, але за власні гроші.

Яким буде навчання з 1 вересня

Міністерство освіти і науки розраховує розпочати навчальний рік в одному режимі, без дистанційки. До 1 вересня планують вакцинувати від COVID-19 більшість педагогів.

Вакцинація дозволить почати навчання у закладах освіти без дистанційних процесів. Але все це залежить від епідемічної ситуації,

– сказала заступниця міністра освіти Любомира Мандзій.

Проте, за її словами, елементи дистанційного навчання так чи інакше будуть застосовуватися. Зокрема, МОН буде розширювати Всеукраїнську школу онлайн, більше використовуватиме змішаний формат навчання.

Окрім того, МОН спільно з Мінцифри цього року забезпечать понад 60 тисяч вчителів якісними ноутбуками. На це виділили 980 тисяч гривень субвенції.

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Розподіл ноутбуків буде здійснюватися державними адміністраціями між школами, у яких наявна кількість персональних комп’ютерів є меншою, ніж кількість вчителів.

Хто першочергово отримає ноутбуки:

школи з кількістю учнів не менш як 250 осіб та опорні заклади з кількістю учнів (без урахування їхньої кількості у філіях) не менш як 200 осіб;

школи з кількістю учнів не менш як 100 осіб;

інші заклади загальної середньої освіти.

Згідно з умовами надання субвенції, придбані ноутбуки закріплюються за навчальними кабінетами відповідних шкіл та використовуються виключно для організації навчання.

Якщо школа піде на дистанційне навчання, ноутбуки на цей час можуть надаватися у користування вчителя з метою організації належного навчання.

Скандали у сфері освіти

Скандальну викладачку Більченко звільнили з університету Драгоманова

Викладачку Євгенію Більченко, яка кілька місяців тому зізналася, що підтримує агресію Росії та називає агресію РФ "братньою війною", нарешті звільнили з університету Драгоманова. Для того, щоб це зробити, виш ліквідував цілу кафедру.



Євгенія Більченко / Фото з її фейсбук-сторінки

Зазначимо, що Більченко зневажливо висловлювалася про українську мову, назвала Україну "онкохворою американською колонією", а закон про мову – "звичайним фашизмом". Також вона виступала на каналі підконтрольних Росії бойовиків.

На Київщині дівчата жорстоко побили школярку

14-річна дівчинка посварилася з перехожими дівчатами, і вони через це жорстко її побили. Інцидент агресорки знімали на відео. Сталося це у місті Тараща Київської області.

Старші зловмисниці надавали опонентці ляпасів, а наймолодша з дівчат била потерпілою ногою по голові. Деталі та відео – дивіться тут.

Школярка не змогла вступити до навчального закладу і наклала на себе руки

У Дніпрі знайшли тіло 15-річної дівчини, яка наклала на себе руки. Загибла залишила передсмертну записку, у якій написала, що не змогла вступити до навчального закладу.

А раніше у Дніпровській області учень 11 класу побоювався, що не складе ЗНО через відставання у навчанні. Тому він намагався накласти на себе руки. Деталі – у статті.

Скандал з п’яною директоркою гімназії у Запоріжжі

У Запоріжжі поліція зупинила автомобіль з п'яними директоркою гімназії № 54 Катериною Бояр та її чоловіком.

Директорка перекрила дорогу, хамила поліцейським і навіть говорила, що вони намагалися її зґвалтувати. Також вона з чоловіком відмовилася проходити тест на алкоголь. Деталі та відео – читайте у статті.

Мер Івано-Франківська просить МОН включити етику до шкільної програми

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків обурився з того, що Міносвіти не включило в уроки курс етики. Тому він просить включити до шкільної програми предмет "Основи християнської етики". Деталі – у статті.

Новини у сфері вищої освіти

Чехія пропонує стипендії на навчання у вишах для українців

Чехія пропонує українцям урядові стипендії для навчання в магістратурі або докторантурі у своїх вишах. Зокрема, на 2022 – 2023 навчальний рік виділили 25 стипендій для наших студентів.

Стипендії для українців дають на такі спеціальності:

технічні (енергетика, машинобудування, виробництво та обробка, транспорт),

математика та статистика,

інформатика,

економіка та фінанси,

хімія,

сільське господарство,

екологія.

Як отримати стипендію на навчання у Чехії та всі деталі – читайте у статті.

Читайте також В Україні оберуть найкращого вчителя фізкультури: що отримає переможець

На Гаваях підліток сортує сміття, щоб оплатити навчання для бідних дітей

Підліток з Гаваї Геншу Прайс збирає та сортує сміття, а потім віддає його на переробку. Це все хлопець робить, щоб оплатити навчання у коледжі для дітей, які не мають на це коштів.