Українські виші у рейтингу, скандали та позбавлення Лукашенка звання – підсумки тижня в освіті

24 канал зібрав всі найважливі новини, які сталися у сфері освіти цього тижня – з 7 по 11 червня. Читайте про те, які українські виші потрапили у світовий рейтинг, відповіді до ЗНО-2021 та як у КНУ позбавляли Лукашенка звання почесного доктора.

Українські виші у світовому рейтингу

Аналітики QS World University Rankings склали рейтинг кращих університетів світу на 2022 рік. Загалом у списку 1300 вишів, а з України до рейтингу потрапило 8 університетів.

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Найвищу позицію серед українських вишів зайняв Харківський національний університет імені В. Каразіна. Він розмістився в діапазоні 511 – 520, хоча минулого року він був на 477 місці.

Ще 6 університетів не змінили свої позиції:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка зайняв 601 – 650 місце;

НТУ "Харківський політехнічний інститут" – 651 – 700 місце;

НТУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" – 701 – 750 місце;

Сумський державний університет – 701 – 750 місце;

НУ "Львівська політехніка" – 801 – 1000 місце;

НУ "Києво-Могилянська академія" – 1001 – 1200 місце.

Разом з тим вперше у рейтинг світових вишів потрапив Львівський національний університет імені І. Франка. Він виявився на 1001 – 1200 місці.

Додамо, що найкращим університетом у світі вже десятий рік поспіль є Массачусетський технологічний інститут (MIT), який отримує бездоганні бали за результати досліджень та показник працевлаштування.

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Законопроєкт про мову для іноземців у вишах

Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій рекомендував парламенту ухвалити законопроєкт, яким пропонується дозволити навчання іноземців в університетах будь-якою мовою.

Документом передбачено зняти обмеження на навчання для іноземців у вишах, зокрема російською мовою. Наприклад, іноземці зможуть навчатися:

в університетах на Волині або Львові – польською мовою,

у вишах на Закарпатті – угорською мовою,

в вишах Чернівців – румунською мовою,

в університетах Одеси – болгарською мовою,

у вишах Харкова – російською мовою тощо.

Проте деякі депутати вважають, що це рішення – чергова спроба наступу на українську мову. Зокрема, так каже нардеп від ЄС Володимир В'ятрович.

Парламентський комітет з питань освіти підтримав русифікаторський проєкт 3717. Але він навіть не про освіту, він про мову. Це чергова спроба змінити функціонування української як державної,

– заявив він.

Водночас голова ВР Дмитро Разумков запевнив, що не бачить загрози державній мові в цьому законопроєкті. За його словами, в ньому не йдеться про українську мову і стосується лише іноземців.

"Тут не потрібно займатися маніпуляцією, адже питання про державну мову точно не йдеться. Це не поширюється на громадян України, лише на іноземців", – додав він.

Позбавлення Лукашенка звання доктора КНУ

Вчена рада Київського національного університету імені Тараса Шевченка 7 червня позбавила Олександра Лукашенка звання почесного доктора. Голосування проходило в таємному режимі.

Чому Лукашенка позбавили звання

У серпні 2020 року студенти та випускники КНУ Шевченка зверталися до керівництва університету із закликом позбавити Лукашенка звання почесного доктора після президентських виборів.



Олександр Лукашенко / Фото РИА Новости

Згодом ректор університету Шевченка Володимир Бугров звернувся до вченої ради із закликом забрати його в Олександра Лукашенка.

Окрім того, КНУ додав до положення про звання почесного доктора ще один пункт, у якому прописали, за яких умов виш може позбавити звання почесного доктора.

Це сталося після того, як 23 травня білоруська влада затримала журналіста та опозиціонера Романа Протасевича та його подругу, змусивши літак компанії Ryanair приземлитися через нібито загрозу теракту.

Як Лукашенко став почесним доктором КНУ та чому його позбавили цього звання – читайте у статті.

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Відповіді до ЗНО-2021

В Україні ЗНО-2021 проходить з 21 травня до 15 червня. Наразі учасникам залишилося скласти лише один тест – ЗНО з географії. Всі тестування відбуваються у звичному режимі, але в умовах карантину.



Графік основної сесії ЗНО у 2021 році / Дані: МОН / Інфографіка 24 каналу

Відповіді на тести ЗНО у 2021 році:

Правильні відповіді до ЗНО з історії України – дивіться за посиланням.

Правильні відповіді на тести ЗНО з математики – дивіться за цим посиланням.

Правильні відповіді на тести ЗНО з української мови, української мови та літератури – дивіться тут.

Правильні відповіді на тести ЗНО з англійської мови – дивіться за цим посиланням.

Правильні відповіді на тести ЗНО з іноземних мов – дивіться тут.

Правильні відповіді до ЗНО з фізики – дивіться за посиланням.

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Окрім того, Міністерство освіти надало перелік предметів, які учні зможуть обрати для проходження ЗНО у 2022 році.

З яких предметів у 2022 році будуть проводити ЗНО:

Українська мова;

Українська мова і література;

Математика (завдання рівня стандарту);

Математика (профільний рівень);

Історія України;

Англійська мова;

Іспанська мова;

Німецька мова;

Французька мова;

Біологія;

Географія;

Фізика;

Хімія.

ЗНО для випускників шкіл проводитиметься наступного року з 23 травня до 15 липня.

Також у наказі МОН щодо проведення ЗНО у 2022 році є пункт про додаткові тестування. Так, учасники з наступного року зможуть складати тести ЗНО додатково за власні кошти, проте безкоштовні 5 залишаються.

До слова, участь у вступних іспитах для навчання на магістратурі у 2021 році планують взяти 133 тисячі вступників, які здобули освіту бакалавра. Більшість складатимуть єдиний вступний іспит з іноземних мов.

Скандали у сфері освіті

Скандал з МОН через навчання дітей з інвалідністю

Міністр освіти заявив, що учні зі сліпотою, глухотою, інтелектуальними та іншими порушеннями мають вчитися лише в спецшколах.

Але це суперечить законодавству, і викликало хвилю обурення в батьків та громадян. Вони вважають, що його слова про навчання дітей з інвалідністю є дискримінаційними та неприйнятними.

Згодом МОН змінило позицію, і Сергій Шкарлет запевнив, що він підтримує те, щоб батьки дітей з ООП мали право вибору навчального закладу. Він додав, що діти з інвалідністю можуть навчатися у звичайних школах на інклюзивній формі.

Вчителька відводила першокласників за шафу і била там

З львівської школи №87 звільнили вчительку початкових класів Ірину Федишин, яку батьки звинувачували у булінгу над дітьми. Зокрема, вона словесно ображала дітей та била їх за шафою, щоб ніхто не бачив. Деталі – за посиланням.



Звільнили вчительку Ірину Федишин / Колаж 24 каналу

У Харкові звільнили директорку, яку підозрювали у продажу дітей з дитбудинку

Профільна комісія Харківської облради звільнила директорку будинку дитини №3 Тамару Скульську, яку підозрювали у продажу дітей іноземцям.

Ця історія стала гучною після ситуації з усиновленням дитини у 2017 році. До того ж, у цьому будинку, як з’ясували під час перевірки, діти зовсім не мали засобів гігієни, а в холодильниках не було продуктів харчування.

До теми Законопроєкт №3515 звужує права педагогів у частині про оплату праці, – Профспілка

Територію Одеського університету Мечникова намагалися захопити

Територію Одеського національного університету імені Мечникова зранку 8 червня намагалися незаконно захопити. Повідомляється, що це вже третя спроба за останні кілька років.

Так, на територію університету за адресою Шампанський провулок, 2 в Одесі в’їхав бульдозер та екскаватор у супроводі невідомих осіб. Деталі та фото – за посиланням.

У Інститут рибного господарства НААН провели обшуки

У Києві в Інститут рибного господарства НААН України 7 червня прийшли правоохоронці. Вони заарештували директора Грициняка Ігоря, який попався на хабарі. Також слідчі провели обшуки. У чому його підозрюють – читайте у статті.

МОН почало перевірку дисертації Киви

Міністерство освіти і науки перевіряє матеріали щодо присвоєння народному депутату від ОПЗЖ Іллі Киві ступеня кандидата наук. До них вже надійшов електронний примірник його декларації.

“Якщо під час проведення експертизи дисертації встановлять порушення вимог спеціалізованою вченою радою, то МОН скасує рішення ради про присудження наукового ступеня”, – повідомили в Міносвіти.