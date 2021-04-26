Як складали список? Результати рейтингу засновані за показниками цитованості наукових статей, опублікованих вишами або їх фахівцями.

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У рейтингу українські університети ранжовані за індексом Гірша – кількісним показником, що базується на числі наукових публікацій і кількості їх цитувань.

Так, згідно з результатами рейтингу 2021 року найвищий індекс Гірша серед закладів вищої освіти має Київський національний університет ім. Шевченка. Друге місце у рейтингу посів Харківський національний університет ім. Каразіна, третє – Львівський національний університет ім. Франка.

Двадцятка українських університетів у рейтингу Scopus

Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна;

Львівський національний університет імені Івана Франка;

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова;

Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського;

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича;

Національний університет "Львівська політехніка";

Сумський державний університет;

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького;

Донецький національний медичний університет;

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут";

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника;

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара;

Дніпропетровська медична академія МОЗ;

Ужгородський національний університет;

Український державний хіміко-технологічний університет;

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця;

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького;

Донецький національний університет імені Василя Стуса;

Національний університет "Києво-Могилянська академія".

Повний список університетів – дивіться за цим посиланням. Наукова платформа Scopus включила 190 українських вишів до списку найбільш цитованих в наукових публікаціях. В минулому році їх було 177, а у 2019 – 166.

Додамо, що дані рейтингу актуальні станом на 19 квітня 2021 року.

Що відомо про Scopus Це бібліографічна і реферативна база даних, а також інструмент для відстеження цитованості статей, опублікованих у наукових виданнях. Дані Scopus, зокрема, використовуються для складання деяких рейтингів провідних університетів світу.

До слова, у 2020 році рейтинг українських вишів від Scopus був таким – перша п’ятірка:

Київський національний університет імені Шевченка;

Харківський національний університет імені Василя Каразіна;

Львівський національний університет імені Івана Франка;

Одеський національний університет імені Іллі Мечникова;

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.

Окрім того, нещодавно міжнародні компанії оприлюднили рейтинги найкращих вишів світу за показниками 2020 року, і в них опинилися кілька українських університетів.