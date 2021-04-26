Як складали список? Результати рейтингу засновані за показниками цитованості наукових статей, опублікованих вишами або їх фахівцями.
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У рейтингу українські університети ранжовані за індексом Гірша – кількісним показником, що базується на числі наукових публікацій і кількості їх цитувань.
Так, згідно з результатами рейтингу 2021 року найвищий індекс Гірша серед закладів вищої освіти має Київський національний університет ім. Шевченка. Друге місце у рейтингу посів Харківський національний університет ім. Каразіна, третє – Львівський національний університет ім. Франка.
Двадцятка українських університетів у рейтингу Scopus
- Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
- Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна;
- Львівський національний університет імені Івана Франка;
- Одеський національний університет імені І. І. Мечникова;
- Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського;
- Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича;
- Національний університет "Львівська політехніка";
- Сумський державний університет;
- Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького;
- Донецький національний медичний університет;
- Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут";
- Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника;
- Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара;
- Дніпропетровська медична академія МОЗ;
- Ужгородський національний університет;
- Український державний хіміко-технологічний університет;
- Національний медичний університет імені О.О.Богомольця;
- Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького;
- Донецький національний університет імені Василя Стуса;
- Національний університет "Києво-Могилянська академія".
Додамо, що дані рейтингу актуальні станом на 19 квітня 2021 року.
Що відомо про ScopusЦе бібліографічна і реферативна база даних, а також інструмент для відстеження цитованості статей, опублікованих у наукових виданнях. Дані Scopus, зокрема, використовуються для складання деяких рейтингів провідних університетів світу.
До слова, у 2020 році рейтинг українських вишів від Scopus був таким – перша п’ятірка:
- Київський національний університет імені Шевченка;
- Харківський національний університет імені Василя Каразіна;
- Львівський національний університет імені Івана Франка;
- Одеський національний університет імені Іллі Мечникова;
- Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.
Окрім того, нещодавно міжнародні компанії оприлюднили рейтинги найкращих вишів світу за показниками 2020 року, і в них опинилися кілька українських університетів.