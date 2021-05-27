В основу рейтину взято список Міносвіти за 2020 рік за кількістю поданих заяв до вишів у столиці. А вартість навчання в університеті залежить від престижності закладу та спеціальності.

До теми Як правильно обрати університет в Україні або за кордоном: відповідь експертів

Рейтинг університетів у Києві

КНУ ім. Т. Шевченка

Київський національний університет імені Тараса Шевченка посідає за популярністю 1 місце у рейтингу.



КНУ ім. Т. Шевченка у Києві / Фото slovoidilo

У виші є 12 факультетів, серед яких історичний, географічний, соціології, філософії тощо, а також десять інститутів, зокрема Міжнародних відносин, Журналістики, Філології та Військовий інститт.

Вартість навчання в університеті залежить від спеціальності:

галузь природничих та гуманітарних наук, математики та статистики – від 31 тисячі гривень в рік,

переклад з іноземних мов – від 31,5 до 48,4 тисячі гривень в рік,

інформаційні технології – від 35,3 тисячі гривень в рік,

журналістика – 48 тисяч гривень в рік,

право – 55,4 тисячі гривень в рік,

міжнародні відносини – 57,4 тисячі гривень в рік.

Правила прийому документів до КНУ імені Т. Шевченка оприлюднені на сайті.

КПІ ім. І. Сікорського

Виш займає 2 місце в рейтингу за минулий рік. У Київському політехнічному інституті ім. Ігоря Сікорського є 15 факультетів та вісім інститутів, зокрема аерокосмічних технологій та спеціального зв'язку і захисту інформації.



КПІ ім. І. Сікорського у Києві / Фото з сайту вишу

Вартість року навчання на бакалавраті різниться:

природничі науки – від 15,6 тисячі гривень в рік,

гуманітарні науки – від 38,6 до 41,8 тисячі гривень в рік,

журналістика – 36 тисяч гривень в рік,

інженерія – від 15,6 до 22,4 тисячі гривень в рік,

інформаційні технології – від 25,9 до 33,3 тисячі гривень в рік.

Правила прийому документів до КПІ оприлюднені на сайті.

КНТЕУ

Київський національний торговельно-економічний університет займає 3 місце в рейтингу. Для бакалаврів там доступне навчання на 11 факультетах.



КТНЕУ у Києві / Фото vnz.org.ua

Зокрема, найпопулярніші факультети – торгівлі та маркетингу, ресторанно-готельного та туристичного бізнесу, економіки, менеджменту та психології, інформаційних технологій.

Вартість року навчання на спеціальностях різниться:

право, менеджмент, журналістика, готельно-ресторанна справа – 27,6 тисячі гривень в рік,

комп'ютерні науки, інженерія – 23,4 тисячі гривень в рік,

облік і оподаткування – 23,4 тисячі гривень в рік,

міжнародний туризм – 25,8 тисячі гривень в рік.

Правила прийому абітурієнтів до КНТЕУ оприлюднені на сайті.

НАУ

Національний авіаційний університет також дуже популярний у Києві. В університеті є десять факультетів, зокрема – аерокосмічний, юридичний, кібербезпеки, транспорту, економіки, соціальних комунікацій, архітектури.



НАУ у Києві / Фото "Укрінформ"

Вартість року навчання на бакалавраті теж різна:

авіаційна техніка, машинобудування, радіотехіка, інженерія – від 17 тисяч гривень в рік,

транспортні технології – 23 тисячі гривень в рік,

інформаційні технології – 26 тисяч гривень в рік,

авіаційний транспорт – 30 тисяч гривень в рік,

журналістика – 31 тисяча гривень в рік,

міжнародні відносини – від 33 тисяч гривень в рік,

право, філологія – 32 тисяч гривень в рік.

Інформація про прийом документів до НАУ оприлюднені на сайті.

КНЕУ ім. В. Гетьмана

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана має шість факультетів та чотири інститути, серед яких юридичний та інформаційних технологій в економіці.



КНЕУ ім. В. Гетьмана у Києві / Фото з сайту вишу

Вартість року навчання на бакалавраті різниться:

фінанси, економіки та управління – 22,7 тисячі гривень в рік,

управління персоналом, психологія, політологія – 22,8 тисячі гривень в рік,

торгівля – 27,2 тисячі гривень в рік,

міжнародна економіка, право – 28,6 тисячі гривень в рік.

Правила прийому до КНЕУ у 2021 році оприлюднені на сайті.

НПУ ім. М. Драгоманова

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова готує студентів на 17 факультетах. Зокрема, інженерно-педагогічний, педагогіки і психології, природничо-географічної освіти та екології, української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка тощо.



НПУ ім. М. Драгоманова у Києві / Фото з сайту вишу

Вартість року навчання на бакалавраті різниться:

педагогіка, математика, середня освіта – 14,9 тисячі гривень в рік,

фізичне виховання – від 19,5 до 21, 9 тисячі гривень в рік,

філософія – 17,4 тисячі гривень в рік,

хореографія, музичне мистецтво – 18,3 тисячі гривень в рік,

іноземна філологія – від 21,9 до 26,1 тисячі гривень в рік,

туризм – 22,8 тисячі гривень в рік.

Правила прийому до університету Драгоманова можна подивитися на сайті.

Університет ім. Б. Грінченка

Київський університет імені Бориса Грінченка займає 7 місце в рейтингу і має шість навчальних інститутів. Зокрема, Інститут журналістики, Педагогічний інститут, Інститут мистецтв.

І ще 4 факультети: інформаційних технологій та управління, здоров’я, фізичного виховання і спорту, історико-філософський, права та міжнародних відносин.



Університет ім. Бориса Грінченка у Києві / Фото zagranitsa.com

Вартість року навчання на бакалавраті різниться:

філологія – від 18,5 до 26,3 тисячі гривень в рік,

журналістика – від 26,3 до 27,1 тисячі гривень в рік,

педагогіка – 17,6 тисячі гривень в рік,

міжнародні відносини – 24,5 тисячі гривень в рік,

математика – 14,5 тисячі гривень в рік,

політологія – 24,5 тисячі гривень в рік.

Правила прийому до Університету Грінченка оприлюднені на сайті.

НУБіП

Національний університет біоресурсів і природокористування України має три інститути та 13 факультетів. Серед них – харчових технологій, інформаційних технологій, землевпорядкування, ветеринарний, аграрного менеджменту тощо.



НУБіП у Києві / Фото з сайту вишу

Вартість року навчання на спеціальностях різниться:

харчові технології – 21,6 тисячі гривень в рік,

землевпорядкування – 23,5 тисячі гривень в рік,

конструювання та дизайн – від 19,6 до 21,6 тисячі гривень в рік,

інформаційні технології – 24,7 тисячі гривень в рік,

журналістика – 25,8 тисячі гривень в рік,

філологія – 25,9 тисячі гривень в рік,

ветеринарна медицина – 27,7 тисячі гривень в рік.

Правила прийому документів до університету можна подивитися на сайті.

Києво-Могилянська академія

Києво-Могилянська академія займає 9 місце в рейтингу та має шість факультетів для бакалаврів: гуманітарних наук, економічних наук, інформатики, правничих наук, природничих наук, соціальних наук і соціальних технологій.



Києво-Могилянська академія / Фото vnz.org.ua

Вартість року навчання на бакалавраті різниться:

природничі науки – 21 тисячу гривень в рік,

гуманітарні науки – від 32 до 45 тисячі гривень в рік,

журналістика – 35 тисяч гривень в рік,

маркетинг – 37,5 тисячі гривень в рік,

комп'ютерні науки – 50 тисяч гривень в рік,

право – 55 тисяч гривень в рік,

міжнародні відносини – 56 тисячі гривень в рік.

Правила приймання до Києво-Могилянської академії оприлюднені у них на сайті.

НУХТ

Національний університет харчових технологій має три інститути: харчових технологій, інженерно-технічний та економіки та управління.

А також три факультети: біотехнології та екологічного контролю, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, автоматизації і комп’ютерних систем.



Університет харчових технологій у Києві / Фото з сайту вишу

Вартість року навчання на бакалавраті різниться:

харчові технології – 19,8 тисячі гривень в рік,

туризм, готельно-ресторанна справа – 24 тисячі гривень в рік,

банківська справа, міжнародні економічні відносини – 22,1 тисячі гривень в рік,

комп'ютерні науки – 21 тисяча гривень в рік,

економіка – 22, 1 тисячі гривень в рік,.

журналістика – 24,9 тисячі гривень в рік.

Правила приймання до НУХТ оприлюднені на сайті.