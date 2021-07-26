Яких фахівців бракуватиме в Україні та про що свідчить рейтинг спеціальностей: думка експерта

Виші в Україні до 28 липня мають оприлюднити рейтингові списки зарахованих абітурієнтів. Зокрема, вже відомо, які університети стали найпопулярнішими та які спеціальності обирали вступники найбільше.

Експерт з питань освіти й компетенцій Українського інституту майбутнього Микола Скиба пояснив, яких фахівців бракуватиме в Україні у найближчі роки та про що свідчить рейтинг вишів цього року.

До теми 20 найпопулярніших українських вишів, куди абітурієнти подали найбільше заяв у 2021 році

За рейтингом найпопулярніших спеціальностей серед абітурієнтів найбільше заяв подали на такі спеціальності:

Філологія – 76 371;

Право – 67 720;

Комп’ютерні науки – 66 123;

Менеджмент – 62 227;

Середня освіта – 44 136;

Інженерія програмного забезпечення – 43 618;

Журналістика – 43 215;

Психологія – 39 529;

Економіка – 37 464;

Маркетинг – 36 080.

Яких фахівців бракуватиме? З рейтингом помітно, що абітурієнти подали на право у 32 рази більше заяв, ніж на математику. Тож, експерт стверджує, що у найближчих час в Україні бракуватиме фізиків і хіміків.

Чому абітурієнти обрали такі спеціальності

Окрім того, експерт з питань освіти Микола Скиба вважає, що такий рейтинг свідчить про "безпечний" вибір абітурієнтів, з якого є багато варіантів виходу.

Це більшою мірою свідчить про те, що школа випускає незрілих людей, не готових психофізіологічно, культурно до вибору професій. Для них перші курси університету, це як додатковий майданчик, щоб зорієнтуватися в житті. А для когось це вибір батьків,

– каже Скиба.

На його думку, також в Україні останнім часом "приживається" практика відпочинку після закінчення школи.

"Ми маємо певну інституалізовану базу, молодіжні об'єднання, які дають волонтерство або цикли тренінгів щодо м'яких навичок комунікації, розв'язання проблем, критичного і креативного мислення”, – запевняє експерт.

Також досить часто випускники роблять вибір "не на користь науки, а оплачуваної професії". Через це, за словами Скиби, скорочується кількість науковців, а перспектива ним стати – не надто приваблива з погляду і зарплати, і кар'єрного зростання.

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Зазначимо, що до 2 серпня (18:00) абітурієнти мають подати до приймальної комісії оригінали документів. Їх можна привезти особисто у паперовому вигляді, відправити поштою або надіслати електронно з накладенням на сканкопії е-підпису вступника.

До слова, цього року лідерами за кількістю заяв від абітурієнтів, що вступають на основі повної загальної середньої освіти, є КНУ ім. Т. Шевченка, ЛНУ ім. І. Франка та КПІ ім. І. Сікорського.

10 найпопулярніших вишів за кількістю заяв від абітурієнтів