Склали рейтинг найкращих шкіл України: хто в лідерах та яка ситуація з освітою

Джерело:"Фокус"
Українська освіта в майбутньому повинна бути однаково якісною як в містах, так і в селах. Але зараз тут є деякі нюанси. Адже, згідно з рейтингом, найкращі школи зосереджені в столиці та обласних центрах.
За словами експертів, наближається 2022 рік, коли реформована Нова українська школа дійде до п'ятих класів, а в 2024 році будуть створювати ліцеї для старших школярів.
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Тим часом розрив в якості навчання між міськими і сільськими школами в Україні посилюється. Про це свідчать результати рейтингу "100 кращих шкіл".
Помітно, що у більшості регіонів країни кращі школи розташовані саме в обласних центрах. Винятком тут стала Тернопільщина, де три школи, які потрапили в рейтинг, знаходяться в районних центрах.
Більш того, учень із сільської школи Тернопільській області отримав середній бал за зовнішнє незалежне оцінювання – 192 бали. Тож, Тернопільщина має бути прикладом того, якою має бути українська освіта в майбутньому: однаково якісною і в місті, і в селі.
Загалом ще у рейтинг найкращих шкіл України жодна сільська школа не увійшла.
Рейтинг найкращих шкіл у 2021 році / Фото "Фокус"
Цікаво, що 5 років поспіль ліцей "Інтелект" у Києві залишається на першій позиції в цьому рейтингу. Окрім того, згідно з рейтингом, 6 шкіл з районних центрів потрапили у список найкращих шкіл. проте туди не увійшла жодна сільська школа.