Склали рейтинг найкращих шкіл України: хто в лідерах та яка ситуація з освітою

Українська освіта в майбутньому повинна бути однаково якісною як в містах, так і в селах. Але зараз тут є деякі нюанси. Адже, згідно з рейтингом, найкращі школи зосереджені в столиці та обласних центрах.

За словами експертів, наближається 2022 рік, коли реформована Нова українська школа дійде до п'ятих класів, а в 2024 році будуть створювати ліцеї для старших школярів.

До теми Типова освітня програма шкодить реформі нової української школи, – експертка

Тим часом розрив в якості навчання між міськими і сільськими школами в Україні посилюється. Про це свідчать результати рейтингу "100 кращих шкіл".

Помітно, що у більшості регіонів країни кращі школи розташовані саме в обласних центрах. Винятком тут стала Тернопільщина, де три школи, які потрапили в рейтинг, знаходяться в районних центрах.

Більш того, учень із сільської школи Тернопільській області отримав середній бал за зовнішнє незалежне оцінювання – 192 бали. Тож, Тернопільщина має бути прикладом того, якою має бути українська освіта в майбутньому: однаково якісною і в місті, і в селі.

Загалом ще у рейтинг найкращих шкіл України жодна сільська школа не увійшла.

20 найкращих шкіл України: рейтинг

Ліцей "Інтелект" у Києві Русанівський ліцей у Києві Ліцей-інтернат фізико-математичного профілю у Дніпрі Український фізико-математичний ліцей КНУ ім. Шевченка у Києві Фізико-математичний ліцей-інтернат при ЛНУ ім. Франка у Львові Технічний ліцей НТУУ від КПІ у Києві Ліцей №171 "Лідер" у Києві Гімназія №178 у Києві Природничо-науковий ліцей №145 у Києві Ліцей при Житомирській політехніці у Житомирі Гімназія №12 у Дніпрі Ліцей “Наукова зміна” у Києві Українська гімназія №1 в Івано-Франківську Фізико-математичний ліцей №27 у Харкові Українсько-Американський ліцей у Дніпрі Фізико-математичний ліцей у Черкасах Український гуманітарний ліцей при КНУ ім. Шевченка у Києві Гімназія "Києва-Могилянський колегіум" у Києві Гімназія "Євшан" у Львові Ліцей №142 у Києві



Рейтинг найкращих шкіл у 2021 році / Фото "Фокус"

Повний перелік шкіл. які потрапили у рейтинг найкращих шкіл в Україні, можна побачити за цим посиланням

Цікаво, що 5 років поспіль ліцей "Інтелект" у Києві залишається на першій позиції в цьому рейтингу. Окрім того, згідно з рейтингом, 6 шкіл з районних центрів потрапили у список найкращих шкіл. проте туди не увійшла жодна сільська школа.