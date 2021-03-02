Склали рейтинг найкращих шкіл України: хто в лідерах та яка ситуація з освітою

2 березня 2021 , 14:12
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Джерело:

"Фокус"

Українська освіта в майбутньому повинна бути однаково якісною як в містах, так і в селах. Але зараз тут є деякі нюанси. Адже, згідно з рейтингом, найкращі школи зосереджені в столиці та обласних центрах.

За словами експертів, наближається 2022 рік, коли реформована Нова українська школа дійде до п'ятих класів, а в 2024 році будуть створювати ліцеї для старших школярів.

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Тим часом розрив в якості навчання між міськими і сільськими школами в Україні посилюється. Про це свідчать результати рейтингу "100 кращих шкіл".

Помітно, що у більшості регіонів країни кращі школи розташовані саме в обласних центрах. Винятком тут стала Тернопільщина, де три школи, які потрапили в рейтинг, знаходяться в районних центрах.

Більш того, учень із сільської школи Тернопільській області отримав середній бал за зовнішнє незалежне оцінювання – 192 бали. Тож, Тернопільщина має бути прикладом того, якою має бути українська освіта в майбутньому: однаково якісною і в місті, і в селі.

Загалом ще у рейтинг найкращих шкіл України жодна сільська школа не увійшла.

20 найкращих шкіл України: рейтинг

  1. Ліцей "Інтелект" у Києві
  2. Русанівський ліцей у Києві
  3. Ліцей-інтернат фізико-математичного профілю у Дніпрі
  4. Український фізико-математичний ліцей КНУ ім. Шевченка у Києві
  5. Фізико-математичний ліцей-інтернат при ЛНУ ім. Франка у Львові
  6. Технічний ліцей НТУУ від КПІ у Києві
  7. Ліцей №171 "Лідер" у Києві
  8. Гімназія №178 у Києві
  9. Природничо-науковий ліцей №145 у Києві
  10. Ліцей при Житомирській політехніці у Житомирі
  11. Гімназія №12 у Дніпрі
  12. Ліцей “Наукова зміна” у Києві
  13. Українська гімназія №1 в Івано-Франківську
  14. Фізико-математичний ліцей №27 у Харкові
  15. Українсько-Американський ліцей у Дніпрі
  16. Фізико-математичний ліцей у Черкасах
  17. Український гуманітарний ліцей при КНУ ім. Шевченка у Києві
  18. Гімназія "Києва-Могилянський колегіум" у Києві
  19. Гімназія "Євшан" у Львові
  20. Ліцей №142 у Києві


Рейтинг найкращих шкіл у 2021 році / Фото "Фокус"

Повний перелік шкіл. які потрапили у рейтинг найкращих шкіл в Україні, можна побачити за цим посиланням.

Цікаво, що 5 років поспіль ліцей "Інтелект" у Києві залишається на першій позиції в цьому рейтингу. Окрім того, згідно з рейтингом, 6 шкіл з районних центрів потрапили у список найкращих шкіл. проте туди не увійшла жодна сільська школа.