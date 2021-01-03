В сучасному світі все більше людей проходять різні курси для підвищення своїх якостей та навичок. Експерти склали список найбільш актуальних освітніх трендів та галузей, де в найближчі роки з’являться кілька мільйонів додаткових робочих місць.

Платформа з онлайн-курсами Coursera проаналізувала 65 мільйонів слухачів за 2020 рік та склала рейтинг володіння навичками для 60 країн світу в трьох сферах — бізнес, технології та наука даних, повідомляє "Освіторія".

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Навчальні курси в сферах бізнесу, технології та науки даних, які є найбільш популярними серед слухачів платформи, є визначальними для світового ринку праці.

За результатами дослідження всі країни розділили на чотири категорії залежно від рівня володіння навичками:

провідні країни — тут рівень володіння навичками становить 76 % і вище;

конкурентоспроможні — 51–75 %;

ті, що розвиваються — 26–50 %;

ті, що відстають — 25 % і нижче.

Яких фахівців потребує світовий ринок праці

У сфері бізнесу найбільш актуальними є навички:

володіння Microsoft Excel;

проєктний менеджмент;

цифровий маркетинг;

блокчейн;

бізнес-аналітика;

управління людьми.

Цікаво, що у цій сфері Україна посідає 43 місце серед 60 країн світу. Рівень володіння такими навичками серед українців становить 29%.

У галузі технологій сьогодні найтрендовішими є:

володіння мовами програмування C та JavaScript;

навички роботи з веброзробки, кібербезпеки;

навички у галузях хмарних технологій, інтернету речей тощо.

Додамо, що у цій галузі Україна посідає 4 місце і входить до групи країн із передовим володінням цими навичками. За даними Coursera українці показують майстерність у перелічених навичках на рівні 95%.

У сфері науки даних — Data Science найбільш потрібними є:

володіння мовою програмування Python

навички роботи з даними, хмарним API (інтерфейс програмування застосунків) тощо.

Тут Україна посіла 29 місце і потрапила в групу країн, де люди мають конкурентний рівень володіння цими навичками. Поруч опинилися Австралія, Греція, Португалія, Нова Зеландія.

До слова, такі європейські країни, як Швейцарія та Фінляндія, очолюють списки в усіх трьох сферах. Обидві країни мають винятково ефективні системи освіти, починаючи від дошкільної і до вищої, а також культуру навчання упродовж життя та професійного вдосконалення.

Освітні тренди найближчого майбутнього

Щоб студенти та молоді люди здобували актуальні навички, університети повинні бути ближчими до динамічного ринку праці.

Світовий економічний форум виділяє 7 ключових професійних кластерів, що визначатимуть майбутнє глобального ринку праці:

дані та штучний інтелект;

догляд та здоров’я;

зелена економіка;

інженерія і хмарні технології;

люди та культура;

розвиток продуктів споживання;

продажі, маркетинг та виробництво контенту.

За прогнозами в цих галузях у найближчі три роки з’явиться понад 6 мільйонів нових робочих місць.