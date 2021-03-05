5 березня завершується реєстрація на ЗНО-2021: як перевірити, чи абітурієнта зареєстрували

5 березня – це останній день, коли випускники можуть подати документи для участі у реєстрації на ЗНО у 2021 році. Як перевірити, чи зареєстрували абітурієнта та головні деталі про тестування – читайте нижче.

Регіональні центри опрацьовуватимуть документи для реєстрації на ЗНО, отримані після 5 березня, але лише якщо вони були відправлені у встановлені терміни. А на документи, відправлені після 5 березня, зважати не будуть.

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Якщо ви ще не встигли зареєструватися, то зробити це потрібно сьогодні, 5 березня – за цим посиланням.

Які документи потрібні для реєстрації на ЗНО:

копія паспорта (сторінки з фотокарткою, прізвищем, ім’ям та по батькові);

дві однакові фотокартки для документів розміром 3х4 см із зображенням, що відповідає досягнутому віку;

реєстраційну картку, яку можна сформувати самостійно на сайті УЦОЯО, або звернутися за допомогою до особи, відповідальної за реєстрацію в закладі освіти, де ви навчаєтеся.

Як перевірити, чи зареєстрували випускника на ЗНО

Після надсилання документів за допомогою спеціального сервісу можна перевірити стан опрацювання реєстраційних документів. Для цього в полі сервісу потрібно ввести номер реєстраційної картки.

Підтвердженням факту реєстрації для участі в ЗНО є сертифікат, який випускник, що зареєструвався, отримує в індивідуальному конверті.

Якщо сертифікат не надійшов , слід перевірити стан опрацювання реєстраційних документів. Можливо, їх лише опрацьовують.

, слід перевірити стан опрацювання реєстраційних документів. Можливо, їх лише опрацьовують. Якщо особа вже має сертифікат, однак виявила помилку в персональних даних, то потрібно внести необхідні зміни до 5 березня, скориставшись спеціальним сервісом "внести зміни".

​Зареєстровані учасники ЗНО до 30 квітня можуть завантажити запрошення-перепустки зі своїх інформаційних сторінок. На них буде зазначено час та місце проведення тестувань.

Які предмети обирають на ЗНО у 2021 році

Станом на 3 березня для участі в ЗНО та ДПА зареєстровано понад 260 тисяч осіб.

Які предмети обирають для ЗНО найчастіше:

математика,

історія України,

українська мова і література,

географія,

англійська мова,

біологія,

українська мова.

Додамо, що основна сесія ЗНО цього року стартує 21 травня (перше тестування з хімії) й триватиме до 15 червня (останнє ЗНО – з географії).



Основні дати ЗНО-2021 / Інфографіка 24 каналу / Дані УЦОЯО

Які предмети на ЗНО обрати? Випускники, які закінчують школу в 2021 році, обов’язково мають пройти ДПА у формі ЗНО з чотирьох навчальних предметів:

українська мова або української мова і література;

математика (рівень стандарту або профільний – залежно від рівня, на якому вивчався предмет);

історія України або іноземна мова (за вибором учня);

один із навчальних предметів на вибір (історія України, біологія, географія, фізика, хімія, англійська мова, іспанська мова, німецька мова, французька мова).