5 березня завершується реєстрація на ЗНО-2021: як перевірити, чи абітурієнта зареєстрували

Джерело:24 канал
5 березня – це останній день, коли випускники можуть подати документи для участі у реєстрації на ЗНО у 2021 році. Як перевірити, чи зареєстрували абітурієнта та головні деталі про тестування – читайте нижче.
Регіональні центри опрацьовуватимуть документи для реєстрації на ЗНО, отримані після 5 березня, але лише якщо вони були відправлені у встановлені терміни. А на документи, відправлені після 5 березня, зважати не будуть.
До теми Чи варто переносити ЗНО з математики, щоб провести останній дзвоник: думки освітян
Якщо ви ще не встигли зареєструватися, то зробити це потрібно сьогодні, 5 березня – за цим посиланням.
Які документи потрібні для реєстрації на ЗНО:
Після надсилання документів за допомогою спеціального сервісу можна перевірити стан опрацювання реєстраційних документів. Для цього в полі сервісу потрібно ввести номер реєстраційної картки.
Підтвердженням факту реєстрації для участі в ЗНО є сертифікат, який випускник, що зареєструвався, отримує в індивідуальному конверті.
Зареєстровані учасники ЗНО до 30 квітня можуть завантажити запрошення-перепустки зі своїх інформаційних сторінок. На них буде зазначено час та місце проведення тестувань.
Станом на 3 березня для участі в ЗНО та ДПА зареєстровано понад 260 тисяч осіб.
Які предмети обирають для ЗНО найчастіше:
Додамо, що основна сесія ЗНО цього року стартує 21 травня (перше тестування з хімії) й триватиме до 15 червня (останнє ЗНО – з географії).
Основні дати ЗНО-2021 / Інфографіка 24 каналу / Дані УЦОЯО
Які предмети на ЗНО обрати? Випускники, які закінчують школу в 2021 році, обов’язково мають пройти ДПА у формі ЗНО з чотирьох навчальних предметів:
До слова, в Україні можуть перенести ЗНО з математики. А все через те, що воно призначене на 28 травня, але зазвичай в цей день школи проводять свято останнього дзвоника.
Тому Департамент освіти та науки КМДА просить МОН перенести тестування з математики на 27 травня. Але, на думку освітнього омбудсмена, це порушує права учнів, адже забирає в них один день на відпочинок чи підготовку до ЗНО.