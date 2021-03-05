5 березня завершується реєстрація на ЗНО-2021: як перевірити, чи абітурієнта зареєстрували
5 березня – це останній день, коли випускники можуть подати документи для участі у реєстрації на ЗНО у 2021 році. Як перевірити, чи зареєстрували абітурієнта та головні деталі про тестування – читайте нижче.
Джерело:24 канал
Регіональні центри опрацьовуватимуть документи для реєстрації на ЗНО, отримані після 5 березня, але лише якщо вони були відправлені у встановлені терміни. А на документи, відправлені після 5 березня, зважати не будуть.
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Якщо ви ще не встигли зареєструватися, то зробити це потрібно сьогодні, 5 березня – за цим посиланням.
Які документи потрібні для реєстрації на ЗНО:
- копія паспорта (сторінки з фотокарткою, прізвищем, ім’ям та по батькові);
- дві однакові фотокартки для документів розміром 3х4 см із зображенням, що відповідає досягнутому віку;
- реєстраційну картку, яку можна сформувати самостійно на сайті УЦОЯО, або звернутися за допомогою до особи, відповідальної за реєстрацію в закладі освіти, де ви навчаєтеся.
Як перевірити, чи зареєстрували випускника на ЗНО
Після надсилання документів за допомогою спеціального сервісу можна перевірити стан опрацювання реєстраційних документів. Для цього в полі сервісу потрібно ввести номер реєстраційної картки.
Підтвердженням факту реєстрації для участі в ЗНО є сертифікат, який випускник, що зареєструвався, отримує в індивідуальному конверті.
- Якщо сертифікат не надійшов, слід перевірити стан опрацювання реєстраційних документів. Можливо, їх лише опрацьовують.
- Якщо особа вже має сертифікат, однак виявила помилку в персональних даних, то потрібно внести необхідні зміни до 5 березня, скориставшись спеціальним сервісом "внести зміни".
Зареєстровані учасники ЗНО до 30 квітня можуть завантажити запрошення-перепустки зі своїх інформаційних сторінок. На них буде зазначено час та місце проведення тестувань.
Які предмети обирають на ЗНО у 2021 році
Станом на 3 березня для участі в ЗНО та ДПА зареєстровано понад 260 тисяч осіб.
Які предмети обирають для ЗНО найчастіше:
- математика,
- історія України,
- українська мова і література,
- географія,
- англійська мова,
- біологія,
- українська мова.
Додамо, що основна сесія ЗНО цього року стартує 21 травня (перше тестування з хімії) й триватиме до 15 червня (останнє ЗНО – з географії).
Основні дати ЗНО-2021 / Інфографіка 24 каналу / Дані УЦОЯО
Які предмети на ЗНО обрати? Випускники, які закінчують школу в 2021 році, обов’язково мають пройти ДПА у формі ЗНО з чотирьох навчальних предметів:
- українська мова або української мова і література;
- математика (рівень стандарту або профільний – залежно від рівня, на якому вивчався предмет);
- історія України або іноземна мова (за вибором учня);
- один із навчальних предметів на вибір (історія України, біологія, географія, фізика, хімія, англійська мова, іспанська мова, німецька мова, французька мова).
До слова, в Україні можуть перенести ЗНО з математики. А все через те, що воно призначене на 28 травня, але зазвичай в цей день школи проводять свято останнього дзвоника.
Тому Департамент освіти та науки КМДА просить МОН перенести тестування з математики на 27 травня. Але, на думку освітнього омбудсмена, це порушує права учнів, адже забирає в них один день на відпочинок чи підготовку до ЗНО.
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