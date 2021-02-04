Реєстрація на ЗНО-2021, скандали та недоліки проєкту програм для шкіл – підсумки тижня в освіті

Журналісти Освіта 24 зібрали важливі новини з української освіти цього тижня – з 1 по 5 лютого 2021 року. Читайте у матеріалі про початок реєстрації на ЗНО-2021, недоліки проєкту типової програми для 5 – 9 класів та скандали у школах.

Джерело: 24 канал

Реєстрація на ЗНО-2021

1 лютого розпочалася реєстрація на основну сесію ЗНО-2021, і триватиме вона до 5 березня включно.

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В Україні цього року очікують понад 380 тисяч учасників

Які документи потрібні для реєстрації на ЗНО:

копія паспорта (сторінки з фотокарткою, прізвищем, ім’ям та по батькові);

дві однакові фотокартки для документів розміром 3х4 см із зображенням, що відповідає досягнутому віку;

реєстраційну картку, яку можна сформувати самостійно на сайті УЦОЯО, або звернутися за допомогою до особи, відповідальної за реєстрацію в закладі освіти, де ви навчаєтеся.

Згодом зареєстровані учасники ЗНО до 30 квітня зможуть завантажити запрошення-перепустки зі своїх інформаційних сторінок. На них буде зазначено час та місце проведення тестувань.

Які предмети на ЗНО обрати? Випускники, які закінчують школу в 2021 році, обов’язково мають пройти ДПА у формі ЗНО з чотирьох навчальних предметів:

українська мова або української мова і література;

математика (рівень стандарту або профільний – залежно від рівня, на якому вивчався предмет);

історія України або іноземна мова (за вибором учня);

один із навчальних предметів на вибір (історія України, біологія, географія, фізика, хімія, англійська мова, іспанська мова, німецька мова, французька мова).

Яким буде ЗНО з української мови та літератури у 2021 році?

ЗНО з української мови і літератури складається із 24 завдань з літератури та 39 – з української мови з вибором відповіді та на встановлення відповідності. Також будуть 4 завдання з української мови з наданням письмової відповіді. Тестування триватиме 210 хвилин.

ЗНО лише з української мови складається із 34 завдання з вибором однієї правильної відповіді, 5 завдань на встановлення відповідності та одного завдання відкритої форми з розгорнутою письмовою відповіддю. На виконання ЗНО учасникам буде відведено 150 хвилин.

Перелік предметів, необхідних для вступу на певну спеціальність, можна знайти за посиланням



Основні дати ЗНО-2021 / Інфографіка 24 каналу / Дані УЦОЯО

Недоліки проєкту типової програми для 5 – 9 класів

Експерти висловили критику, що проєкт типового навчального плану для 5 – 9 класів завантажує дітей ще більше, ніж було раніше.

Що не так з новим проєктом типової програми для 5 – 9 класів? Деякі експерти запевнили, що у цьому документі можна помітити значне перевантаження школярів. Так, освітній омбудсмен заявив, що в документі пропонують набагато більше часу, ніж встановлений 40-годинний робочий тиждень.

Також експерти наголошують, що з деяких профільних предметів не вистачає годин на опрацювання матеріалу.

Окрім того, у проєкті типового навчального плану є предмет "Етика / курси морального спрямування". Це означає, що деякі школи можуть зробити обов’язковими, наприклад, курс "Основи сім’ї" чи християнську етику.

Чи зміниться типова програма для 5 – 9 класів? Група експертів вже сформулювала свої пропозиції, спрямовані на подолання суперечностей і вузьких місць документу, і подала в МОН у межах громадського обговорення. Наразі тривають консультації.

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Скандали та інциденти в школах

На Вінничині вчителька закрутила роман з учнем

У Вінницькій області розгорівся секс-скандал у школі. Там 30-річна вчителька закрутила роман з учнем старших класів.

Але згодом пару застукали "на гарячому" в кабінеті біології. Коли директор школи. який і був чоловіком вчительки, зайшов до кабінету, він побачив оголену дружину на руках у школяра. Деталі секс-скандалу – читайте за посиланням.

Ученицю вигнали з школи, бо вона зізналася у почуттях до дівчини

У США ученицю другого класу Хлою Шелтон вигнали з християнської початкової школи через те, що школярка сказала іншій учениці цієї школи, що має до неї почуття. Після інциденту ученицю негайно вивели з дитячого майданчика, і вона провела наступні кілька годин у кабінеті директора, не відвідуючи уроки.

Згодом їй пояснили, що у Біблії жінки можуть мати дітей тільки з чоловіками. Наступного дня адміністрація закладу повідомила, що ученицю більше не потрібно приводити на заняття. З цієї школи виключили також і її 5-річного брата.

У шкільному підручнику написали, що спідниця може спровокувати ґвалтівника

У підручнику з "Основ здоров'я" для 8-го класу один розділ присвятили поведінці злочинців та жертв. Серед іншого, автори підручника називають "коротку спідницю" та "переляканий погляд" причинами, що можуть спровокувати ґвалтівника скоїти злочин.

Відомо, що авторкою підручника "Основи здоров'я" є Ольга Тагліна. Видання вийшло накладом у майже 58 тисяч примірників. Також, за логікою авторів, якщо вас пограбували, це тому, що ви спровокували злочинця.

У школі в Кропивницькому отруїлися 50 учнів через мікроби в їдальні

Близько 50 учнів початкових класів у Кропивницькому отруїлися після сніданку у шкільній їдальні. У більшості з дітей були симптоми шлункового розладу, а декого з інтоксикацією довелося госпіталізувати.

Фахівці виявили безліч мікроорганізмів у зразках їжі і у змивах з поверхонь в шкільній їдальні. Серед них знайшли і патогенний стафілокок. Ймовірно, це і викликало харчове отруєння у дітей. Також стафілокок виявили у одного з кухарів харчоблоку та 4 дітей. Цього працівника наразі відсторонили від роботи.

Кремлівська пропаганда про Україну у шкільному підручнику в Італії

В італійському видавництві Pearson знайшли факти спотворення інформації про Україну в італійському шкільному підручнику з географії.

Так, у книжці вказувалося, що в тимчасово окупованому Росією Криму "відбувся референдум про приєднання до Росії". А також те, що Донецьк і Луганськ "стали автономними" через "етнічний спір українців і російської меншини" без згадок про агресію Росії.

На Буковині евакуювали дітей з школи через хімічний запах

У селі Давидівка Чернівецької області в школі виявили різкий хімічний запах. Він почав швидко поширюватися класами, а від запаху в учнів почався кашель та першіння в горлі.

У школі викликали рятувальників та евакуювали понад 400 людей. Наступного дня жодних захворювань чи симптомів серед школярів чи працівників школи не виявили. Але учнів відправили на дистанційне навчання до 8 лютого.

Чи закриватимуть 10 – 11 класи в Україні

В Україні поширився міф, що після 9 класу учні не зможуть продовжувати навчання в 10-11 класах та будуть змушені йти до ліцеїв. Проте в Міносвіти цей фейк спростували.

До теми У найближчі два роки масового закриття 10 – 11 класів не буде: експерт про реформу старшої школи

За словами міністра освіти Сергія Шкарлета, всі випускники 9 класів зможуть здобути повну загальну середню освіту, тобто закінчити 10 і 11 класи. Він додав, що процеси переформатування мережі закладів освіти не призведуть до масового закриття шкіл.

У МОН наголосили, що реформа шкільної освіти передбачає кілька етапів. А остаточно пройти її планують до 2027 року.

Додамо, ідея профільного навчання полягає в тому, щоб в самій старшій школі були створені умови для задоволення освітніх потреб учнів, відповідно до їхніх нахилів, здібностей, орієнтації на майбутню професію.

Шкарлет запевняє, що низку трансформацій планують завершити до 2027 року, після чого старша школа (тобто 10, 11, 12 клас) стане профільною і трирічною. Така система почне діяти з 1 вересня 2027 року. А рішення про створення мережі ліцеїв, у яких буде старша школа, прийматимуть обласні або міські ради.

Ключові пріоритети МОН на 2021 рік

Шкарлет розповів про завдання команди на 2021 рік. Зокрема, одними з ключових пріоритетів МОН є реформа "Нової української школи" на рівні базової середньої освіти та розбудова інклюзивної освіти.

Серед пріоритетних цілей на 2021 рік:

удосконалення системи дошкільної освіти;

забезпечення наступності й послідовності між дошкільною та загальною середньою ланками освіти;

удосконалити систему позашкільної освіти в умовах децентралізації;

затвердити стратегію розвитку професійної освіти до 2023 року та впровадити стратегію розвитку вищої освіти на 2021–2031 роки;

розвивати всі заклади освіти.

"Стратегічні цілі, завдання і заходи плану розроблені за умовами пріоритетів державної політики у сфері освіти і науки до 2024 року, з урахуванням указів президента, законів, програми діяльності уряду та інших", – зазначив Шкарлет.

Протести через скасування нового правопису

Під Окружним адміністративним судом Києва зібрались десятки студентів, викладачів та інших охочих, щоб захистити новий український правопис. Вони читали вірші та розповідали свої історії переходу з російської на українську мову.

Окрім того, учасники акції тримали у руках плакати із написами: "А можна скасувати иродів у мантіях?", "ОАСК / логіка 1:0", "Сором ОАСК; Редакції правопису 2019 бути!", "Захистимо українську мову", "Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову (Ліна Костенко)" тощо.

Дивіться фото з протестів проти скасування нового правопису:

Що відомо про скасування нового правопису

Окружний адміністративний суд міста Києва скасував постанову про нову редакцію українського правопису. Підставою позову було те, що уряд не мав компетенцією змінювати правопис.

Хто подав позов? У 2019 році мама учениці 7 класу подала позов разом з позивачем ГО "Правова держава", очільником якої є адвокат Ростислав Кравець (він фігурує на плівках з кабінету голови ОАСК Павла Вовка).

Але у Кабміні заявили, що оскаржать рішення Окружного адміністративного суду Києва.