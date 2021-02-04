Реєстрація на ЗНО-2021, скандали та недоліки проєкту програм для шкіл – підсумки тижня в освіті

Журналісти Освіта 24 зібрали важливі новини з української освіти цього тижня – з 1 по 5 лютого 2021 року. Читайте у матеріалі про початок реєстрації на ЗНО-2021, недоліки проєкту типової програми для 5 – 9 класів та скандали у школах.
Джерело: 24 канал
1 лютого розпочалася реєстрація на основну сесію ЗНО-2021, і триватиме вона до 5 березня включно.
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Які документи потрібні для реєстрації на ЗНО:
Згодом зареєстровані учасники ЗНО до 30 квітня зможуть завантажити запрошення-перепустки зі своїх інформаційних сторінок. На них буде зазначено час та місце проведення тестувань.
Які предмети на ЗНО обрати? Випускники, які закінчують школу в 2021 році, обов’язково мають пройти ДПА у формі ЗНО з чотирьох навчальних предметів:
Яким буде ЗНО з української мови та літератури у 2021 році?
Основні дати ЗНО-2021 / Інфографіка 24 каналу / Дані УЦОЯО
Експерти висловили критику, що проєкт типового навчального плану для 5 – 9 класів завантажує дітей ще більше, ніж було раніше.
Що не так з новим проєктом типової програми для 5 – 9 класів? Деякі експерти запевнили, що у цьому документі можна помітити значне перевантаження школярів. Так, освітній омбудсмен заявив, що в документі пропонують набагато більше часу, ніж встановлений 40-годинний робочий тиждень.
Також експерти наголошують, що з деяких профільних предметів не вистачає годин на опрацювання матеріалу.
Окрім того, у проєкті типового навчального плану є предмет "Етика / курси морального спрямування". Це означає, що деякі школи можуть зробити обов’язковими, наприклад, курс "Основи сім’ї" чи християнську етику.
Чи зміниться типова програма для 5 – 9 класів? Група експертів вже сформулювала свої пропозиції, спрямовані на подолання суперечностей і вузьких місць документу, і подала в МОН у межах громадського обговорення. Наразі тривають консультації.
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У Вінницькій області розгорівся секс-скандал у школі. Там 30-річна вчителька закрутила роман з учнем старших класів.
Але згодом пару застукали "на гарячому" в кабінеті біології. Коли директор школи. який і був чоловіком вчительки, зайшов до кабінету, він побачив оголену дружину на руках у школяра. Деталі секс-скандалу – читайте за посиланням.
У США ученицю другого класу Хлою Шелтон вигнали з християнської початкової школи через те, що школярка сказала іншій учениці цієї школи, що має до неї почуття. Після інциденту ученицю негайно вивели з дитячого майданчика, і вона провела наступні кілька годин у кабінеті директора, не відвідуючи уроки.
Згодом їй пояснили, що у Біблії жінки можуть мати дітей тільки з чоловіками. Наступного дня адміністрація закладу повідомила, що ученицю більше не потрібно приводити на заняття. З цієї школи виключили також і її 5-річного брата.
У підручнику з "Основ здоров'я" для 8-го класу один розділ присвятили поведінці злочинців та жертв. Серед іншого, автори підручника називають "коротку спідницю" та "переляканий погляд" причинами, що можуть спровокувати ґвалтівника скоїти злочин.
Відомо, що авторкою підручника "Основи здоров'я" є Ольга Тагліна. Видання вийшло накладом у майже 58 тисяч примірників. Також, за логікою авторів, якщо вас пограбували, це тому, що ви спровокували злочинця.
Близько 50 учнів початкових класів у Кропивницькому отруїлися після сніданку у шкільній їдальні. У більшості з дітей були симптоми шлункового розладу, а декого з інтоксикацією довелося госпіталізувати.
Фахівці виявили безліч мікроорганізмів у зразках їжі і у змивах з поверхонь в шкільній їдальні. Серед них знайшли і патогенний стафілокок. Ймовірно, це і викликало харчове отруєння у дітей. Також стафілокок виявили у одного з кухарів харчоблоку та 4 дітей. Цього працівника наразі відсторонили від роботи.
В італійському видавництві Pearson знайшли факти спотворення інформації про Україну в італійському шкільному підручнику з географії.
Так, у книжці вказувалося, що в тимчасово окупованому Росією Криму "відбувся референдум про приєднання до Росії". А також те, що Донецьк і Луганськ "стали автономними" через "етнічний спір українців і російської меншини" без згадок про агресію Росії.
У селі Давидівка Чернівецької області в школі виявили різкий хімічний запах. Він почав швидко поширюватися класами, а від запаху в учнів почався кашель та першіння в горлі.
У школі викликали рятувальників та евакуювали понад 400 людей. Наступного дня жодних захворювань чи симптомів серед школярів чи працівників школи не виявили. Але учнів відправили на дистанційне навчання до 8 лютого.
В Україні поширився міф, що після 9 класу учні не зможуть продовжувати навчання в 10-11 класах та будуть змушені йти до ліцеїв. Проте в Міносвіти цей фейк спростували.
До теми У найближчі два роки масового закриття 10 – 11 класів не буде: експерт про реформу старшої школи
За словами міністра освіти Сергія Шкарлета, всі випускники 9 класів зможуть здобути повну загальну середню освіту, тобто закінчити 10 і 11 класи. Він додав, що процеси переформатування мережі закладів освіти не призведуть до масового закриття шкіл.
У МОН наголосили, що реформа шкільної освіти передбачає кілька етапів. А остаточно пройти її планують до 2027 року.
Додамо, ідея профільного навчання полягає в тому, щоб в самій старшій школі були створені умови для задоволення освітніх потреб учнів, відповідно до їхніх нахилів, здібностей, орієнтації на майбутню професію.
Шкарлет запевняє, що низку трансформацій планують завершити до 2027 року, після чого старша школа (тобто 10, 11, 12 клас) стане профільною і трирічною. Така система почне діяти з 1 вересня 2027 року. А рішення про створення мережі ліцеїв, у яких буде старша школа, прийматимуть обласні або міські ради.
Шкарлет розповів про завдання команди на 2021 рік. Зокрема, одними з ключових пріоритетів МОН є реформа "Нової української школи" на рівні базової середньої освіти та розбудова інклюзивної освіти.
Серед пріоритетних цілей на 2021 рік:
"Стратегічні цілі, завдання і заходи плану розроблені за умовами пріоритетів державної політики у сфері освіти і науки до 2024 року, з урахуванням указів президента, законів, програми діяльності уряду та інших", – зазначив Шкарлет.
Під Окружним адміністративним судом Києва зібрались десятки студентів, викладачів та інших охочих, щоб захистити новий український правопис. Вони читали вірші та розповідали свої історії переходу з російської на українську мову.
Окрім того, учасники акції тримали у руках плакати із написами: "А можна скасувати иродів у мантіях?", "ОАСК / логіка 1:0", "Сором ОАСК; Редакції правопису 2019 бути!", "Захистимо українську мову", "Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову (Ліна Костенко)" тощо.
Дивіться фото з протестів проти скасування нового правопису: