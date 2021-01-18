Розпочалася реєстрація вчителів на сертифікацію-2021: які документи необхідно подати
Реєстрація вчителів початкових класів на сертифікацію у 2021 році розпочалася 18 січня та триватиме до 27 січня. Як зареєструватися та які документи має подати вчитель – читайте у матеріалі.
Український центр оцінювання якості освіти повідомив, що реєстрація триватиме до 31 січня (включно), але основний етап реєстрації проходить з 18 до 27 січня, а додатковий етап реєстрації пройде з 28 по 31 січня.
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Як зареєструватися на реєстрацію
Вчитель має заповнити реєстраційну картку-заяву, бланк якої формується із використанням спеціального сервісу на сайті УЦОЯО у рубриці "Сертифікація педагогічних працівників". Його можна знайти тут.
Також до заяви варто додати комплект реєстраційних документів до відповідного регіонального центру.
Які документи треба подати
- Оформлену реєстраційну картку-заяву;
- Копію паспорта громадянина України (сторінки з фотокарткою, прізвищем, ім’ям та по-батькові), а в разі його відсутності — іншого документа, що посвідчує особу вчителя;
- Довідку із закладу освіти;
- Копію одного з таких документів:
– довідки про присвоєння ідентифікаційного номера фізособи — платника податків, або картки фізичної особи — платника податків, або сторінки паспорта, де відмічено дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків;
– сторінки паспорта, на якій зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.
Зазначимо, що на копіях документів необхідно написати Згідно з оригіналом (без лапок), поставити підпис, зазначити ініціали та прізвище й дату засвідчення копії.
Пакет документів варто надіслати рекомендованим поштою до відповідного регіонального центру.
Що відомо про сетрифікацію вчителів у 2021
У 2021 році в сертифікації зможуть взяти участь близько двох тисяч учителів початкових класів. Педагоги, які успішно пройдуть сертифікацію, отримують 20% надбавки до зарплати.
Що таке сертифікація вчителів?Сертифікація – це зовнішнє оцінювання професійних компетентностей вчителів. Її мета – виявити і заохотити вчителів з високим рівнем майстерності, які володіють методиками компетентнісного навчання і новими освітніми технологіями.
Передбачається, що з розвитком реформи Нової української школи сертифікація зовсім замінить ж, атестацію педагогів. До того ж, вчителі беруть участь у сертифікації добровільно і можуть відмовитися від участі на будь-якому її етапі.
Сертифікація складається з трьох етапів, що відбуваються послідовно один за одним:
- незалежного тестування учасників сертифікації;
- самооцінювання учасниками сертифікації власної педагогічної майстерності;
- вивчення практичного досвіду роботи учасників сертифікації.
Так, у 2020 році було зареєстровано 1591 учасників серед вчителів початкових класів. Незалежне тестування (1-й етап) пройшли – 1045 осіб, експертне оцінювання (2-й етап) – 1040, вивчення досвіду (третій етап) – 902 вчителя.
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