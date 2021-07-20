Почалася реєстрація на мовний іспит для держслужбовців: як зареєструватися та дати іспиту

Частина охочих 19 липня склала іспит на володіння державною мовою. А 20 липня інші держслужбовці можуть зареєструватися для участі в іспиті, який пройде 21 та 22 липня.

Під час реєстрації на іспит будьте уважні, адже заповнені у формі заявки дані не можна буде змінити. Зокрема, не підлягає коригуванню і обрані час та місце складення істипу.

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Якщо особа не з’явилася на іспит, відповідно до поданої заявки, повторно скласти іспит вона зможе лише через 4 місяці.

Як зареєструватися на участь в мовному іспиті

Зазначимо, що іспит на визначення рівня володіння державною мовою повинні здавати держслужбовці, які планують піти на державну роботу, та претенденти на отримання українського громадянства.

У разі успішного складання така особа отримає державний сертифікат.

на участь у мовному іспиті можна за цим посиланням

Іспит охоплює чотири частини:

"Культура мови".

"Читання".

Об'єднані частини "Культура мови" та "Читання" містять 44 завдання, максимальна можлива кількість балів – 66. Відведений час на виконання завдань цих частин – 1 година.

"Письмо".

Частина "Письмо" містить одне завдання, максимальна можлива кількість балів – 37. Відведений час на виконання цього завдання – 40 хвилин.

"Говоріння"

Частина "Говоріння" містить два завдання (монолог і діалог), максимальна можлива кількість балів – 59. Відведений час на виконання цих завдань – 20 хвилин.

Коли пройде іспит на рівень володіння державною мовою

Всі учасники, які 20 липня зареєструються на іспит, будуть його проходити 21 та 22 липня.

У день іспиту учасники повинні:

вчасно прийти на іспит у зазначену годину,

дотримуватися протиепідемічний заходів,

мати документ, що посвідчує особу (паспорт, водійські права, електронний паспорт у застосунку "Дія"),

здійснити вхід у систему,

не спілкуватися з іншими під час іспиту та не списувати,

не користуватися телефоном та не фіксувати завдання.



Окрім того, мовні іспити для держслужбовців будуть проходити щодня по 3 рази до 1 серпня:

з 9:30 до 11:30,

з 12:30 до 14:30,

з 15:30 до 17:30.

Як проходитиме іспит? На входах до приміщень інструктори ідентифікуватимуть зареєстрованих учасників тестування, а в самих аудиторіях буде відеоспостереження.

Претенденти складатимуть іспит на комп’ютерах і усно з екзаменатором. Частина “Говоріння” відбуватиметься через відеодзвінок, який будуть записувати.

Де буде проходити іспит? На сьогодні екзаменаційні майданчики облаштовано в Києві, Чернігові, Полтаві, Вінниці, Житомирі, Черкасах, Луцьку, Івано-Франківську, Чернівцях, Миколаєві та Рубіжному Луганської області.

Зазначимо, що перевіряти роботи і встановлювати рівень володіння державною мовою будуть 15 календарних днів.