Почалася реєстрація на мовний іспит для держслужбовців: як зареєструватися та дати іспиту
Частина охочих 19 липня склала іспит на володіння державною мовою. А 20 липня інші держслужбовці можуть зареєструватися для участі в іспиті, який пройде 21 та 22 липня.
Під час реєстрації на іспит будьте уважні, адже заповнені у формі заявки дані не можна буде змінити. Зокрема, не підлягає коригуванню і обрані час та місце складення істипу.
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Якщо особа не з’явилася на іспит, відповідно до поданої заявки, повторно скласти іспит вона зможе лише через 4 місяці.
Як зареєструватися на участь в мовному іспиті
Зазначимо, що іспит на визначення рівня володіння державною мовою повинні здавати держслужбовці, які планують піти на державну роботу, та претенденти на отримання українського громадянства.
У разі успішного складання така особа отримає державний сертифікат.Подати заявку на участь у мовному іспиті можна за цим посиланням.
Іспит охоплює чотири частини:
- "Культура мови".
- "Читання".
Об'єднані частини "Культура мови" та "Читання" містять 44 завдання, максимальна можлива кількість балів – 66. Відведений час на виконання завдань цих частин – 1 година.
- "Письмо".
Частина "Письмо" містить одне завдання, максимальна можлива кількість балів – 37. Відведений час на виконання цього завдання – 40 хвилин.
- "Говоріння"
Частина "Говоріння" містить два завдання (монолог і діалог), максимальна можлива кількість балів – 59. Відведений час на виконання цих завдань – 20 хвилин.
Коли пройде іспит на рівень володіння державною мовою
Всі учасники, які 20 липня зареєструються на іспит, будуть його проходити 21 та 22 липня.
У день іспиту учасники повинні:
- вчасно прийти на іспит у зазначену годину,
- дотримуватися протиепідемічний заходів,
- мати документ, що посвідчує особу (паспорт, водійські права, електронний паспорт у застосунку "Дія"),
- здійснити вхід у систему,
- не спілкуватися з іншими під час іспиту та не списувати,
- не користуватися телефоном та не фіксувати завдання.
Окрім того, мовні іспити для держслужбовців будуть проходити щодня по 3 рази до 1 серпня:
- з 9:30 до 11:30,
- з 12:30 до 14:30,
- з 15:30 до 17:30.
Як проходитиме іспит? На входах до приміщень інструктори ідентифікуватимуть зареєстрованих учасників тестування, а в самих аудиторіях буде відеоспостереження.
Претенденти складатимуть іспит на комп’ютерах і усно з екзаменатором. Частина “Говоріння” відбуватиметься через відеодзвінок, який будуть записувати.
Де буде проходити іспит? На сьогодні екзаменаційні майданчики облаштовано в Києві, Чернігові, Полтаві, Вінниці, Житомирі, Черкасах, Луцьку, Івано-Франківську, Чернівцях, Миколаєві та Рубіжному Луганської області.
Зазначимо, що перевіряти роботи і встановлювати рівень володіння державною мовою будуть 15 календарних днів.