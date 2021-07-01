Реєстрація е-кабінета вступника: що робити, якщо видає помилку – інструкція

З 1 липня українські абітурієнти почали реєструвати свої електронні кабінети, за допомогою яких будуть подавати документи для вступу у виші. Але часто вони допускають поширені помилки при реєстрації. Як їх виправити – читайте у статті.

Для реєстрації електронного кабінету абітурієнту потрібно внести свої дані – один із сертифікатів ЗНО (номер, пін-код та рік отримання) та свідоцтво про закінчення школи (серію, номер та середній бал додатка).

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Помилки під час реєстрції е-кабінету: що робити

Помилка "сертифікат ЗНО не знайдено"

Якщо під час реєстрації е-кабінету ви побачили помилку про те, що ваш "сертифікат ЗНО не знайдено", то потрібно перевірити правильність введених даних. Якщо ви допустили помилку, виправіть її.

Але якщо всі дані правильні, то вступник має надіслати на електронну пошту технічного адміністратора системи (vstup@inforesurs.gov.ua) лист з темою: "Помилка при реєстрації П1.1".

До листа додайте сканкопію (фото) сертифіката (з номером, піном, роком видачі) та скріншот з помилкою. Після перевірки адміністратор повідомить про додання дійсного сертифіката в реєстр.

Помилка "документ про закінчення школи не знайдено"

Також при реєстрації вступник може побачити помилку про те, що документ про ПЗСО (повну загальну середню освіту) не знайдено. Перш за все, перевірте правильність введених даних.

Якщо вся інформація вірна, вступник знову повинен надіслати на електронну пошту технічного адміністратора системи (vstup@inforesurs.gov.ua) лист з темою: "Помилка при реєстрації П1.2".

До листа треба додати: сканкопію (фото) свідоцтва/атестата (з ПІБ, серією, номером, датою видачі) та скріншот з помилкою. Адміністратор перевірить інформацію і повідомить вам результат.

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Помилка "вказано анульований документ про закінчення школи"

Абітурієнт під час реєстрації може зіткнутися зі ще однією помилкою – "вказано анульований документ про ПЗСО". Спочатку перевірте правильність введених даних.

У разі коректності даних, вступник має надіслати на електронну пошту технічного адміністратора системи (vstup@inforesurs.gov.ua) лист з темою: "Помилка при реєстрації П1.3".

До листа додаються: сканкопія (фото) свідоцтва/атестата (з ПІБ, серією, номером, датою видачі) та скріншот з помилкою. Після перевірки техадміністратор повідомить про додання дійсного свідоцтва/атестата.

Помилка "вказано інший сертифікат ЗНО"

Під час реєстрації може виникнути помилка "у вступника в ЄДЕБО вказано інший діючий сертифікат ЗНО зазначеного року видачі". Спочатку перевірте, чи правильно ви ввели дані з сертифікату незалежного оцінювання.

Якщо все вірно, а помилка і далі висвічується на екрані, вступник має надіслати на електронну пошту технічного адміністратора (vstup@inforesurs.gov.ua) лист з темою: "Помилка при реєстрації П2.1".

До листа потрібно додати:

сканкопії (фото) свідоцтва/атестата (з ПІБ, серією, номером, датою видачі),

сертифіката (з ПІБ, номером, піном, роком видачі),

паспорта/документа, що посвідчує особу (з ПІБ, датою народження, серією, номером),

скріншот з помилкою.

Помилка "вказане інше свідоцтво/атестат про закінчення школи"

Якщо вступник після введення даних бачить помилку про те, що в ЄДЕБО вказано інше діюче свідоцтво/атестат про ПЗСО, то потрібно перевірити, чи все ви ввели правильно.

Якщо інформація вірна – вступнику потрібно надіслати на електронну пошту технічного адміністратора системи (vstup@inforesurs.gov.ua) лист з темою: "Помилка при реєстрації П2.22.

До листа треба додати сканкопії (фото) свідоцтва/атестата (з ПІБ, серією, номером, датою видачі), сертифіката (з ПІБ, номером, піном, роком видачі), паспорта (з ПІБ, датою народження, серією, номером) та скріншот з помилкою.

Помилка "є розбіжності з даними сертифіката ЗНО"

Якщо абітурієнт під час реєстрації бачить такий текст помилки: "в даних вступника, що містяться в ЄДЕБО, є розбіжності з даними вказаного сертифіката ЗНО", то спочатку перевірте введену інформацію.

Якщо дані відповідають даним вказаного сертифіката, то вступник має вирішити помилку через адміністратора. Для цього надішліть на електронну пошту (vstup@inforesurs.gov.ua) лист з темою: "Помилка при реєстрації П3.1".

До нього додайте сканкопії (фото) свідоцтва/атестата (з ПІБ, серією, номером, датою видачі), сертифіката (з ПІБ, номером, піном, роком видачі), паспорта (з ПІБ, датою народження, серією, номером) та скріншот з помилкою.

Помилка "є розбіжності з даними, вказаними в атестаті та сертифікаті ЗНО"

Якщо вступник бачить помилку про те, що є розбіжності чи неточності, вказані у документі про ПЗСО та сертифікаті ЗНО, то ще раз перевірте дані.

Зокрема, може не пройти перевірку на створення картки фізичної особи (щодо співпадіння дати народження в документі про ПЗСО та сертифікаті ЗНО, чи якщо обидва документи до карток інших осіб в ЄДЕБО не додавались).

Що робити? Якщо помилку в даті народження виявлено у сертифікаті ЗНО, вступник має звернутися до регіонального представництва УЦОЯО для виправлення помилки в даті народження.

Якщо помилку в даті народження виявлено в документі про освіту, вступник має надіслати на електронну пошту технічного адміністратора (vstup@inforesurs.gov.ua ) лист з темою: "Помилка при реєстрації П3.3.1".

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До листа додайте сканкопії (фото) свідоцтва/атестата про ПЗСО (з ПІБ, серією, номером, датою видачі), сертифікат (з ПІБ, номером, піном, роком видачі), паспорт (з ПІБ, датою народження, серією, номером) та скріншот з помилкою.

Аналогічна помилка може виникнути через "розбіжності в ПІБ, вказаними у документі про ПЗСО та сертифікаті ЗНО". Для вирішення надішліть лист на вищезазначену адресу з темою: "Помилка при реєстрації П3.3.2".

Помилка "відсутні дані, вказані у атестаті чи сертифікаті ЗНО"

Якщо вступник під час реєстрації бачить помилку про те, що "в ЄДЕБО відсутні дані, вказані в документі про ПЗСО та/або сертифікаті ЗНО", то, перш за все, перевірте всі дані.

Що робити, якщо дані правильні, а помилку вибиває і далі? Як правило, у таких випадках в існуючій в ЄДЕБО картці особи наявне свідоцтво про народження або свідоцтво про БЗСО вступника.

У вікні реєстрації електронного кабінету для підтвердження вступнику пропонують внести ці дані у формі "Додаткова інформація для ідентифікації". Якщо все правильно, то вступник продовжить створення електронного кабінету.

Якщо дані не підтверджено – вступник має надіслати на електронну пошту технічного адміністратора (vstup@inforesurs.gov.ua ) лист з темою: “Помилка при реєстрації П3.3.3”.

До листа додайте сканкопії (фото) свідоцтва/атестата про ПЗСО(з ПІБ, серією, номером, датою видачі), сертифікат ЗНО (з ПІБ, номером, піном, роком видачі), а також сканкопію свідоцтва про народження або свідоцтва про базову загальну середню освіту (з ПІБ, серією, номером), а також скріншот з помилкою.

До слова, для тощо, щоб відкрити е-кабінет, слід вказати адресу електронної пошти (вона є логіном для входу). Система автоматично перевірить логін на збіг з іншими.

Після цього вам на вказану електронну адресу надійде лист для активації доступу до е-кабінету.

Під час реєстрації електронного кабінету заборонено використовувати е-адреси заблокованих в Україні сервісів, наприклад, mail.ru, yandex.ru тощо.