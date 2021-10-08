Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко наголосив, що приводом для перевірок стали спалахи гострих кишкових інфекцій у школах в Хмельницькому та на Сумщині. Там захворіли понад 120 дітей через працівників, які були носіями золотистого стафілокока.

До теми Ймовірне отруєння у школі: на Сумщині до медиків звернулись діти та дорослі

МОЗ перевірятиме працівників шкільних їделень

За його словами, ці випадки були розглянуті на засіданні за участю першої леді Олени Зеленської та президента Володимира Зеленського. Адже важлива складова харчування учнів – це його безпечність.

Ми прийняли рішення: дерегуляція – це добре, вільний вибір – це також добре. Але певний контроль повинен бути. Ми розпочинаємо з понеділка (11 жовтня) раптові перевірки працівників харчоблоків шкіл на бактеріоносійство, зокрема, золотистого стафілококу,

– повідомив міністр.

Як каратимуть працівників та лікарів

Він зауважив, що головна мета перевірок – побачити реальну картину. Міністр охорони здоров'я вважає, що є проблеми з медичними оглядами, враховуючи понад 400 кримінальних справ, пов'язаних з підробними COVID-сертифікатами та ПЛР-тестами.

"Нам цікаво зрозуміти, а як проводяться ці медичні огляди. Чи вони реально проходять, чи їх формально, для галочки, виписують у закладах охорони здоров'я", – зазначив він.

Віктор Ляшко попередив, що працівників шкільних харчоблоків, у яких виявлять золотистий стафілокок чи інші небезпечні бактерії, на час лікування відсторонятимуть. А порушники, які виписують фальшиві довідки, будуть "зазнавати певних покарань".

Випадки отруєння у школах та садочках

У Хмельницькому на початку вересня у навчально-виховному об'єднанні №1 "Школа – дитячий садок" отруїлись понад 90 учнів. Виявилось, що працівники харчоблоку були носіями золотистого стафілококу.

У Чорноморську, що в Одеській області, до медиків звернулися батьки шести дітей. У малечі виявили діагноз "гостра кишкова інфекція". Усі вони були вихованцями одного садочку.

В одній із гімназій Києва отруїлись 170 дітей. Спочатку школярам просто стало погано. Потім вже з'явилась діарея та блювання. Згодом в однієї хворої виявили кишкову інфекцію. Керівництву гімназії виписали штраф у понад 30 тисяч.

На Прикарпатті отруїлися 18 дітей та один дорослий, які напередодні святкували 1 вересня. Правоохоронці відкрили кримінальну справу та встановлюють всі обставини госпіталізації дітей. Деталі – читайте тут.

До слова, У будь-якій школі дитина може травмуватися, адже нещасні випадки трапляються не рідко. Освітній омбудсмен і юрист розповіли, як повинна діяти школа і батьки в разі травми дитини на уроці. Деталі – читайте тут.