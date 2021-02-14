Репетиторство від волонтерів: як у Британії борються з браком техніки під час онлайн-навчання

Карантин показав прогалини освітнього процесу в школах всього світу. Зокрема, основною проблемою є обмежений доступ школярів до техніки та якісного інтернету. Як з цим борються школи у Великій Британії?

Уряд Великої Британії співпрацював з п’ятьма благодійними організаціями, завдяки чому створив національну програму репетиторства.

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Її створили, щоб підтримати учнів з найбільш незабезпечених родин. На це виділили майже 350 мільйонів фунтів в рамках урядового плану, який має допомогти учням наздогнати втрачені під час пандемії знання.

У програмі візьме участь близько 15 тисяч репетиторів. Директори шкіл та вчителі зможуть обрати, який з двох підходів найкраще відповідає їхнім потребам.

Так, деякі школи отримують доступ до субсидованого репетиторства (репетиторів нададуть спеціальні організації, затверджені урядом).

А школи у найбільш неблагополучних районах Великої Британії отримають допомогу у працевлаштуванні власних академічних наставників або менторів.



Репетиторство для учнів / Фото cdn.vox

Автори програми пояснили, що наявність академічних наставників або менторів має кілька важливих переваг. Зокрема, вони стануть частиною шкільного колективу і допомагатимуть іншим вчителям та учням наздогнати шкільну програму.

Окрім того, на підготовку академічних менторів потрібно набагато менше часу та ресурсів, аніж на підготовку вчителів. Адже такі ментори вже повинні мати вищу освіту (не обов’язково педагогічну).

Переваги програми такі: вона допомагає сотням тисяч дітей наздогнати втрачені знання та забезпечує працевлаштуванням талановитих випускників університетів, які не можуть знайти роботу через карантин.

Як застосовувати цей досвід в Україні

Набір, навчання та працевлаштування академічних наставників у Великій Британії здійснює благодійна організація Teach First, аналог якої існує і в Україні. Це громадська організація "Навчай для України".

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Вона з 2017 року залучає талановиту та проактивну молодь до викладання в школах в сільській місцевості та маленьких містах. Там учні без додаткової допомоги не зможуть наздогнати шкільну програму.

Тому програма "Навчай для України" займається підготовкою таких лідерів. Там після п’ятитижневого тренінгу та з підтримкою досвідчених менторів молоді люди відправляються у школи в сільських місцевостях і малих містечках, де навчатимуть дітей протягом 2 років.

Набір на програму розпочнеться вже у лютому. Основною вимогою є наявність освітнього ступеня бакалавра або магістра будь-якої спеціальності. Крім зарплати вчителя, молоді наставники отримують додаткову стипендію.