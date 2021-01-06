Репетиторство для учнів – це ініціатива батьків чи недопрацювання вчителів
Останнім часом через репетиторство між вчителями та батьками виникають конфлікти. Адже батьки учнів вважають, що змушені оплачувати додаткові уроки для своїх дітей по причині недопрацювання вчителів. Водночас вчителів переконують в іншому.
За словами педагогів, причиною прогалин у знаннях дітей є їхнє небажання вчитися. Тому редакція "ВсеОсвіта" дізналася, чи є репетиторство недопрацюванням вчителів чи це все ж ініціація батьків.
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Так, деякі вчителі часто відмовляють батьків у додаткових заняттях для їхніх дітей, а інші – можуть навпаки радити таке навчання для учнів, якщо для них це справді потрібно.
Репетиторство і вчителювання – це про різне
Екссперти впевнені, що доки у класі не буде прийнятної кількості учнів, репетиторство залишитиметься популярним. І хоча індивідуальна робота з дитиною дає свої результати, це не означає, що вчитель недопрацьовує. Це зовсім різні формати навчання.
Адже репетиторство має велику перевагу – індивідуальну роботу з дитиною. Якби у вчителя в класі була одна дитина, то жодних додаткових занять не потрібно було б. Так само, якби репетитори набирали групи з 30 дітей, то до них ніхто б із батьків не звертався.
Репетиторство як додатковий заробіток для вчителя
Безперечно, репетиторство можна вважати додатковим заробітком. І тому деякі батьки вважають, що вчителі спеціально занижують оцінки дітям, пропонуючи потім займатися з дитиною додатково.
Але насправді це не завжди так. Адже частіше додатково діти займаються не зі своїми педагогами. А загалом у додатковому заробітку немає нічого поганого, це звичайна практика у всіх сферах діяльності.
Хто ініціює додаткові платні уроки для дитини?
У початковій школі ініціаторами додаткових занять для дитини є саме батьки, а не вчителі. Дорослі вважають, що так учень розвиватимуться у цікавій для себе сфері. До прикладу, якщо дитина схильна до творчості, то її можуть записати у студію творчості чи в музичну школу.
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Але якщо говорити про випускників, які займаються додатково у репетитора, то тут вже питання не до вчителів, адже учень у такому віці може знайти безкоштовно будь-яку інформацію й додатково вивчати те, що не вдається на уроці. А при великій кількості учнів просто неможливо приділити достатньо уваги кожній дитині.
Репетиторство – це можливість співпраці
Чому батьки винаймають репетиторів для дитини? Причини бувають дуже різні. Так, одні хочуть високих оцінок для своїх дітей, інші – щоб дитина вивчила те, що пропустила, а треті – за бажанням самих дітей дізнатися більше з якогось предмету.
Експерти переконані, що репетиторство буде завжди, тому краще знаходити у цьому шляхи співпраці, а не причини конфлікту з вчителями. Репетиторство – це нормальна практика. Для вчителів це можливість додаткового заробітку, а для дітей – попрацювати індивідуально з педагогом та дізнатися більше.
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