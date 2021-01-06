Останнім часом через репетиторство між вчителями та батьками виникають конфлікти. Адже батьки учнів вважають, що змушені оплачувати додаткові уроки для своїх дітей по причині недопрацювання вчителів. Водночас вчителів переконують в іншому.

За словами педагогів, причиною прогалин у знаннях дітей є їхнє небажання вчитися. Тому редакція "ВсеОсвіта" дізналася, чи є репетиторство недопрацюванням вчителів чи це все ж ініціація батьків.

Цікаво Ігрове навчання, STEM та свобода вибору: 10 освітніх трендів, які стануть важливими у 2021

Так, деякі вчителі часто відмовляють батьків у додаткових заняттях для їхніх дітей, а інші – можуть навпаки радити таке навчання для учнів, якщо для них це справді потрібно.

Репетиторство і вчителювання – це про різне

Екссперти впевнені, що доки у класі не буде прийнятної кількості учнів, репетиторство залишитиметься популярним. І хоча індивідуальна робота з дитиною дає свої результати, це не означає, що вчитель недопрацьовує. Це зовсім різні формати навчання.

Адже репетиторство має велику перевагу – індивідуальну роботу з дитиною. Якби у вчителя в класі була одна дитина, то жодних додаткових занять не потрібно було б. Так само, якби репетитори набирали групи з 30 дітей, то до них ніхто б із батьків не звертався.

Репетиторство як додатковий заробіток для вчителя

Безперечно, репетиторство можна вважати додатковим заробітком. І тому деякі батьки вважають, що вчителі спеціально занижують оцінки дітям, пропонуючи потім займатися з дитиною додатково.

Але насправді це не завжди так. Адже частіше додатково діти займаються не зі своїми педагогами. А загалом у додатковому заробітку немає нічого поганого, це звичайна практика у всіх сферах діяльності.

Хто ініціює додаткові платні уроки для дитини?

У початковій школі ініціаторами додаткових занять для дитини є саме батьки, а не вчителі. Дорослі вважають, що так учень розвиватимуться у цікавій для себе сфері. До прикладу, якщо дитина схильна до творчості, то її можуть записати у студію творчості чи в музичну школу.

До теми Батьки отримають доступ до електронних журналів та щоденників: деталі

Але якщо говорити про випускників, які займаються додатково у репетитора, то тут вже питання не до вчителів, адже учень у такому віці може знайти безкоштовно будь-яку інформацію й додатково вивчати те, що не вдається на уроці. А при великій кількості учнів просто неможливо приділити достатньо уваги кожній дитині.

Репетиторство – це можливість співпраці

Чому батьки винаймають репетиторів для дитини? Причини бувають дуже різні. Так, одні хочуть високих оцінок для своїх дітей, інші – щоб дитина вивчила те, що пропустила, а треті – за бажанням самих дітей дізнатися більше з якогось предмету.

Експерти переконані, що репетиторство буде завжди, тому краще знаходити у цьому шляхи співпраці, а не причини конфлікту з вчителями. Репетиторство – це нормальна практика. Для вчителів це можливість додаткового заробітку, а для дітей – попрацювати індивідуально з педагогом та дізнатися більше.