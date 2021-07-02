На ремонті шкіл у Києві чиновники розікрали понад 2 мільйони гривень: що їм загрожує

Київська прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо керівників Подільської районної державної адміністрації за те, що вони привласнили понад 2 мільйони бюджетних коштів під час ремонту навчальних закладів.

Тепер начальника управління освіти Подільської РДА та двох його спільників судитимуть. Такий злочин карається позбавленням волі на строк від 3 до 5 років з конфіскацією майна або з позбавленням права займати певні посади 3 роки.

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Для розкрадання коштів начальник управління освіти РДА створив та очолив групу, до складу якої увійшли також:

начальник групи централізованого господарського обслуговування закладів освіти,

керівник підрядного підприємства.

Про які навчальні заклади йдеться? Зловмисники уклали з підконтрольною підрядною організацією низки договорів з ремонту Інклюзивно-ресурсного центру № 7 та Гімназії № 19 “Межигірська” тощо.

Після цього, без фактичного виконання робіт, управління освіти Подільської РДА в Києві та підрядне підприємство в період листопада – грудня 2020 року підписали акти про ці роботи. Їм вдалося розікрасти понад 2,1 мільйона гривень.



Зазначимо, що наразі їх вину не доведено у злочині, тому не затримано. Також чиновників не вважають винними до рішення суду.

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