Релігія, страх і примус: чому вчителі відмовляються робити вакцинацію проти COVID-19

В Україні для вчителів запровадили обов'язкову вакцинацію. Водночас тих, хто відмовився, з 8 листопада відсторонили від роботи. За даними міністра освіти Сергія Шкарлета, невакцинованих працівників шкіл лишилось близько 5%.

Станом на 15 листопада в Україні хоча б одну дозу вакцини проти COVID-19 отримали понад 95% освітян. Інші 5% досі відмовляються це робити. Що кажуть вчителі-антивакцинатори на своє виправдання – читайте у статті.

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"Сатанинський аксесуар" і "злочинні розпорядження"

Вчителька Жанна Тєтєнєва, яка 25 років викладає українську мову та літературу у Вараському ліцеї №1 на Рівненщині, вже давно відмовляється вакцинуватися.

Педагогиня не заперечує існування коронавірусу, але зазначає, що ні вона, ні її знайомі на COVID-19 нібито не хворіли.

Окрім того, жінка називає захисні маски "сатанинським аксесуаром" і принципово їх не носить – бо "Господь заповів нам дивитися на цей світ з відкритим обличчям".



Вчителька Жанна Тєтєнєва / Фото "Суспільне"

Додамо, що за це на Жанну Тєтєнєву склали аж 11 адмінпротоколів – 10 у школі та один в суді. Проте "заповіт Господа" вона порушувати не збирається.

А наказ МОЗ про обов'язкову вакцинацію від коронавірусу вчителька вважає експериментом, від якого кожен може відмовитись. Карантинні обмеження Тєтєнєва називає "злочинними", бо вони "суперечать Конституції, законам і слову Божому".

Я давно християнка і досліджую слово Боже... Це все відбувається, щоб визначити, хто вірний йому буде, а хто – під страхом утратити роботу чи ще чимось – піддається цим злочинним розпорядженням,

– розповіла вчителька.

З 8 листопада педагогиню відсторонили від роботи. А ще – її сестру, яка викладає в ліцеї математику і також є антивакцинаторкою. Жанна Тєтєнєва планує відсторонення оскаржувати в суді. Вже має і адвоката, який працює безкоштовно.

"Підозрілий" примус

Вчителька Ольга працює в ліцеї маленького села Цепцевичі на Рівненщині. Жінка каже, що у неї немає релігійних мотивів для відмови від щеплення, маску вона завжди носить.

Але вчителька належить до тієї категорії антивакцинаторів, які проти примусу. Те, що вакцинація є обов'язковою, їй видається підозрілим.

Щеплення від коронавірусу в мене викликало підозру. Бо силою заставляти людину щеплюватися, аж до того що "ми вас звільнимо" – це дуже підозріло,

– пояснює Ольга.

Вчительку відсторонили від роботи без збереження зарплати і до "усунення причини відсторонення" – тобто щеплення. На запитання, чи піде вона все ж таки робити щеплення, аби повернути роботу, Ольга відповіла – це її "медична таємниця".

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"Я надіюсь, що в нашій Україні не вся влада настільки продана і, можливо, знайдуться люди, які скасують ці постанови й накази. У мене є така віра. Ще, крім нашої влади, є Бог", – сказала Ольга.

"Нами хочуть помикати"

У Сновську на Чернігівщині довелось закрити початкову школу через велику кількість невакцинованих від COVID-19 працівників. Там щеплення мали лише 16 вчителів з 87. Одна з відсторонених працівників – вчителька початкових класів Алла Варлига.



Вчителька Алла Варлига / Фото "Суспільне"

Вона заявила, що працівники школи не проти вакцинації, але проти примусу до неї. Запровадження обов'язкової вакцинації вони вважають порушенням їхніх прав.

Скрізь нашими правами просто нехтують. Нами хочуть помикати, наче якимись безвольними і зовсім недумаючими людьми,

– впевнена Алла Варлига.

Тепер відсторонені працівники школи готуються йти до суду, аби повернути свою роботу – і при цьому не планують вакцинуватися.

"Не хочу робити на собі експеримент"

Блогер зі Львова Остап Стахів зі своїми прихильниками увірвався до Єзупільського ліцею на Прикарпатті – так вони хотіли повернути роботу відстороненій вчительці початкових класів Галині Бусько.

Я написала, що я не згідна вакцинуватися. Бо вакцинуватись чи не вакцинуватися – це моя воля. Це є медичне дослідження, і я не хочу робити на собі експеримент,

– заявила вчителька.

Вона також додала, що зробила лише ті щеплення, які "вважала за потрібне".

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Окрім того, за минулу добу в Україні виявили 16 308 нових хворих на COVID-19. Відомо, що серед них 1 168 дітей. Додамо, що за весь час пандемії в Україні на коронавірус захворіли – 3 244 749 людей. Померли, на жаль, 77 985 інфікованих. В Україні продовжують помирати люди через коронавірус. Так, впродовж минулої доби, 15 листопада, COVID-19 забрав життя ще 838 людей. Це найбільша кількість від початку пандемії в Україні. Найвищий добовий приріст смертності зафіксували у Донецькій області, де вчора померли аж 102 інфікованих.Окрім того, за минулу добу в Україні виявили 16 308 нових хворих на COVID-19. Відомо, що серед них 1 168 дітей. Додамо, що за весь час пандемії в Україні на коронавірус захворіли – 3 244 749 людей. Померли, на жаль, 77 985 інфікованих.

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