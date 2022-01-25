Ректорів зобов’язали публікувати щорічний звіт про діяльність вишу

У Верховній Раді прийняли зміни до закону про вищу освіту. Тепер ректори вишів будуть змушені оприлюднювати щорічний звіт про діяльність університетів.

Законопроєкт №5685-д прийняли в цілому. "За" нього проголосували 262 депутати, утрималися – 21, а не голосували – 23 особи.

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Закон передбачає, що на сайті закладу вищої освіти потрібно оприлюднювати:

цільові показники, досягнення яких повинен забезпечити ректор вишу,

механізми перевірки досягнення таких цільових показників,

терміни для досягнення таких цільових показників,

щорічні звіти про діяльність.

Метою законопроєкту є створення прозорої та відкритої системи моніторингу діяльності закладу вищої освіти, які визначені у контракті з обраним ректором.

До слова, у листопаді 2021 року уряд вніс зміни до рекомендацій щодо особливостей виборів ректора та порядку його обрання. У МОН сподіваються, що це мінімізує виникнення спірних питань під час проведення першого та другого туру виборів.

Що зміниться: