Законопроєкт №5685-д прийняли в цілому. "За" нього проголосували 262 депутати, утрималися – 21, а не голосували – 23 особи.
До теми Хто в Україні може закривати університети та які виші реорганізували у 2021
Закон передбачає, що на сайті закладу вищої освіти потрібно оприлюднювати:
- цільові показники, досягнення яких повинен забезпечити ректор вишу,
- механізми перевірки досягнення таких цільових показників,
- терміни для досягнення таких цільових показників,
- щорічні звіти про діяльність.
Метою законопроєкту є створення прозорої та відкритої системи моніторингу діяльності закладу вищої освіти, які визначені у контракті з обраним ректором.
До слова, у листопаді 2021 року уряд вніс зміни до рекомендацій щодо особливостей виборів ректора та порядку його обрання. У МОН сподіваються, що це мінімізує виникнення спірних питань під час проведення першого та другого туру виборів.
Що зміниться:
- оголошення про проведення конкурсу розміщується засновником на офіційному вебсайті вишу не пізніше, ніж за два місяці до закінчення строку контракту особи, яка обіймає посаду керівника (або протягом тижня з дня появи вакансії);
- усі кандидати проходять перевірку, передбачену законом "про очищення влади" – якщо кандидат належить до осіб, до яких застосовується заборона обіймати керівні посади, він отримує відмову у призначенні на посаду керівника;
- переможцем виборів вважається кандидатура, яка набрала понад 50% голосів осіб, які мають право брати участь у виборах, а в разі проведення другого туру – понад 50% голосів осіб, які взяли участь у голосуванні.