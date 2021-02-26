Ректор Херсонського університету сплатив борги за навчання студентки-дочки бійця АТО

Ректор Херсонського державного університету Олександр Співаковський з власних коштів оплатив навчання дочці воїна АТО Вікторії Давиденко, яка навчалася на контракті і накопичила борги у виші.

Співаковський пояснив, що дівчина через брак державних бюджетних місць була змушена навчатися на контракті.

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У соцмережі ректор пояснив, що студентка завчасно повідомила про відсутність коштів, але в ректораті не змогли відреагувати на заяву своєчасно.

Склалася неприємна ситуація, мені прикро, що ми вчасно не змогли зреагувати, зважаючи на особисті обставини цієї родини. Тому я профінансую заборгованість навчання цієї студентки за власний кошт. Ми маємо бути людяними, підтримувати один одного та не залишати в біді,

– закликав Співаковський.

Ректор також показав чек на оплату навчання дівчини на суму понад 10 тисяч гривень.



Цікаво, що Львівський національний університет імені І.Франка під час засідання одноголосно ухвалив рішення присвоїти кафедрі теоретичної фізики ім’я Івана Вакарчука – батька співака Святослава Вакарчука.