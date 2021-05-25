Ректор КНУ імені Шевченка просить позбавити Лукашенка звання почесного доктора

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко має звання почесного доктора Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У зв'язку з нещодавніми подіями ректор вишу просить вчену раду позбавити політика цього звання.

Володимир Бугров вважає, що Олександр Лукашенко не є гідним звання почесного доктора КНУ імені Тараса Шевченка, а його протизаконні дії суперечать цінностям університету.

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Лукашенка хочуть позбавити звання почесного доктора КНУ

Саме тому я звертаюся до вченої ради КНУ із закликом терміново розглянути питання позбавлення Лукашенка почесного статусу на своєму засіданні,

– написав Бугров.

Ректор навчального закладу також згадав про напад на літак, який у світі порівнюють із "актом піратства зі сторони білоруської влади" на чолі із Лукашенком.

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