Володимир Бугров вважає, що Олександр Лукашенко не є гідним звання почесного доктора КНУ імені Тараса Шевченка, а його протизаконні дії суперечать цінностям університету.
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Лукашенка хочуть позбавити звання почесного доктора КНУ
Саме тому я звертаюся до вченої ради КНУ із закликом терміново розглянути питання позбавлення Лукашенка почесного статусу на своєму засіданні,
– написав Бугров.
Ректор навчального закладу також згадав про напад на літак, який у світі порівнюють із "актом піратства зі сторони білоруської влади" на чолі із Лукашенком.
Посадка літака Ryanair у Мінську і затримання Протасевича
- 23 травня білоруські диспетчери заявили, що пасажирський літак, який прямував з Афін до Вільнюса, замінували. Через це його посадили в аеропорту Мінська. Там силовики обшукали пасажирів, у результаті журналіста Романа Протасевича та його дівчину затримали, а вибухівки так і не знайшли.
- Мати активіста повідомляла, що він начебто у лікарні у важкому стані. Згодом білоруська влада це спростувала та опублікувала відео, на якому Протасевич говорить, що все добре і насправді він нібито у СІЗО. Однак на обличчі активіста виднілися сліди від побоїв.
- Після затримання журналіста світова спільнота закликала відпустити його та накласти нові санкції на Білорусь. Низка країн світу заборонила авіасполучення з Мінськом, 25 травня Україна теж вдалася до такого кроку.