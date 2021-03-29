Ректор університету Шевченка пояснив, чому Лукашенка не позбавили звання почесного доктора
Новий ректор Київського університету імені Тараса Шевченка Володимир Бугров пояснив, чому Олександра Лукашенка не позбавили звання доктора. За його словами, все тому, що немає відповідної процедури.
Джерело:"Інтерфакс-Україна"
Що заявив Бугров
Ректор університету наголосив, що ми живемо у правовій державі. Тому позбавити звання самопроголошеного президента Білорусі можна лише відповідним механізмом.
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Історико-меморіальна комісія дала висновок Вченій раді університету, що такого прецеденту не було ні в які роки. І на цьому дискусія припинилася, але вона не завершена,
– наголосив науковець.
Він підкреслив, що це питання політико-правового характеру.
"Я пропонуватиму Вченій раді створити комісію з фахівців юристів, істориків і політологів, щоб розробити якесь бачення про можливість позбавлення (Лукашенка звання – 24 канал). Щоб Вчена рада це бачення схвалила", – додав Бугров.
Ректор наголосив, що "якщо є така політико-правова можливість, то це потрібно робити". Він також додав, що як член Вченої ради голосуватиме за позбавлення Лукашенка звання.
Головне про почесне звання Лукашенка у КНУ
- У 2009 році тодішній ректор Леонід Губерський вручив політику диплом Почесного доктора, знак та мантію.
- Після фальсифікації результатів президентських виборів у 2020 році та жорстокого придушення протестів у Білорусі, студенти київського вишу виступили з вимогою позбавити Лукашенка звання.
- Однак відповідне рішення керівництво університету так і не схвалило.
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