Представники Національного реєстру рекордів приїхали до школи, щоб зафіксувати найбільший кросворд українською мовою. Створили його символічно до Дня вчителя, який відзначають 3 жовтня.

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Його висота складає 2,34 метри, ширина – 3,5 метри, а площа близько – 8 квадратних метрів. Горизонталь містить 98 слова, а вертикаль – 104 слова.

Цікаві факти про кросворд:

літера "О" в кросворді зустрічається 110 разів,

літера "і" – 89 разів,

літера "Т" – 70 разів,

літера "Д" – 58 разів.



Найбільший кросворд українською мовою / Фото з фейсбуку Лани Вєтрової

Літери кросворду нанесені на хенд-мейд кубики та розташовані на стіні в холі школи. Назва кросовода захована в загадані слова та зображена на кубиках оранжевого кольору. Основні слова кросворду: освіта, доброчесність, екологічність, волонтерство, комунікація, вчитель, учень, дислексія.

Шрифт для літер обрали особливий: його можуть прочитати діти, які страждають дислексією. Такі учні теж доклали свою руку до підготовки привітання для вчителів.



Найбільший кросворд українською мовою / Фото з фейсбуку Лани Вєтрової

У створенні кросворду взяли участь майже всі класи у школі. Слова обирали кілька місяців, а потім за три тижні виокремили найкращі, що могли б описати цінності справжньої школи. І разом з тим зробили приємне вчителям.

Цікаво, що раніше школа №5 у Києві вже ставала рекордсменом України. Так, у 2020 році школярі до Дня вчителя створили найдовше привітання, написане власноруч.

До слова, День вчителя в Україні щороку святкують у першу неділю жовтня, і цього року його відзначають 3 жовтня. Проте у школах педагогів зазвичай вітають в останній день тижня. Традиції святкування та перелік фраз вчителів, які ми ніколи не забудемо – читайте у матеріалі.

Текст публікації у фейсбуці Лани Вєтрової:

До Дня Вчителя, 1 жовтня, учні школи №5 Печерського району міста Києва встановлять рекорд України, який подарують своїм вчителям. Школярі самі придумали та власноруч створили найбільший об’ємний кросворд,.

Букви кросворду нанесені на хенд-мейд кубики та розташовані на стіні в холі школи. Кросворд складається із 1153 символів, 203 слів, має розмір 8 м2. Усі слова мають від 2 до 5 перетинів, що свідчить про певний рівень складності кросворду. Горизонталь містить 98 слова, вертикаль – 104 слова.

Запитання до кросворда учні напередодні складали командно та писали їх маркерами на аркушах ватману, що був прикріплений в холі школи.

Зазначимо, раніше Школа №5 м. Києва вже ставала рекордсменом України. У 2020 році школярі до Дня вчителя створили найдовше привітання, написане власноруч.