Регіони не використали 7 мільярдів освітньої субвенції: на що можуть витратити кошти
Джерело:Міністерство фінансів України
На рахунках місцевих бюджетів є 6,8 мільярда гривень невикористаних залишків коштів освітньої субвенції. Однією з причин є повільне ухвалення рішень місцевими органами щодо цих коштів.
Невикористана освітня субвенція
Так, станом на 1 листопада в обласних бюджетах та столиці було накопичено понад 1,2 мільярда гривень, у бюджетах міських громад – понад 2,5 мільярда, а у бюджетах сільських та селищних територіальних громадах – понад 3 мільярда гривень.
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У Мінфіні наголосили, що однією з причин накопичення залишків освітньої субвенції є повільне ухвалення рішень місцевими органами влади щодо використання цих коштів на потреби закладів освіти.
На що можуть витратити заощаджені кошти
Залишки субвенції можуть спрямувати насамперед на:
- придбання шкільних автобусів,
- оснащення закладів освіти персональними комп'ютерами та мультимедійним обладнанням,
- забезпечення засобами навчання та обладнанням для кабінетів фізики, хімії, біології, географії, математики, інформатики, початкової школи,
- придбання підручників і посібників,
- оновлення навчальної та матеріально-технічної бази шкіл,
- забезпечення пожежної безпеки, ремонт і придбання обладнання для шкільних їдалень,
- закупівлю засобів індивідуального захисту (захисних масок, одноразових рукавичок, захисних щитків), дезінфекційних засобів,
- будівництво нових туалетних приміщень або їх реконструкцію тощо.
До слова, міністр освіти Сергій Шкарлет повідомив, що з 1 грудня 2021 року зарплати вчителів у школах збільшаться на 8,4%. Загалом посадові оклади освітян у школах зростуть на 900 – 1300 гривень. Відповідно зарплата стартуватиме від 10 тисяч гривень. Деталі – читайте у статті.