Невикористана освітня субвенція

Так, станом на 1 листопада в обласних бюджетах та столиці було накопичено понад 1,2 мільярда гривень, у бюджетах міських громад – понад 2,5 мільярда, а у бюджетах сільських та селищних ТГ – понад 3 мільярда гривень.

До теми "Кошти вже не потрібні?", – Шкарлет каже, що місцеві громади використали лише 47% субвенції НУШ

У Мінфіні наголосили, що однією з причин накопичення залишків освітньої субвенції є повільне прийняття рішень місцевими органами влади щодо використання цих коштів на потреби закладів освіти.

На що можуть витратити заощаджені кошти

Залишки субвенції можуть спрямувати насамперед на:

придбання шкільних автобусів,

оснащення закладів освіти персональними комп'ютерами та мультимедійним обладнанням,

забезпечення засобами навчання та обладнанням для кабінетів фізики, хімії, біології, географії, математики, інформатики, початкової школи,

придбання підручників і посібників,

оновлення навчальної та матеріально-технічної бази шкіл,

забезпечення пожежної безпеки, ремонт і придбання обладнання для шкільних їдалень,

закупівлю засобів індивідуального захисту (захисних масок, одноразових рукавичок, захисних щитків), дезінфекційних засобів,

будівництво нових туалетних приміщень або їх реконструкцію тощо.

До слова, міністр освіти Сергій Шкарлет повідомив, що ​з 1 грудня 2021 року зарплати вчителів у школах збільшаться на 8,4%. Загалом посадові оклади освітян у школах зростуть на 900 – 1300 гривень. Відповідно зарплата стартуватиме від 10 тисяч гривень. Деталі – читайте у статті.