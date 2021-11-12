На реформу шкільного харчування наступного року виділять 1,5 мільярда гривень, – Шкарлет

В Україні наступного року на реформу системи шкільного харчування виділять 1,5 мільярда гривень. Кошти будуть спрямовані на модернізацію харчоблоків.

Про це розповів міністр освіти та науки Сергій Шкарлет під час четвертого регіонального форуму "Реформа системи шкільного харчування" у Львові.

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Гроші на реформу шкільного харчування

Міністр розповів, що у 2022 році буде нова субвенція у розмірі 1,5 мільярда гривень окремо на харчоблоки.

Це нова субвенція, яка не в рамках субвенції "Спроможна школа для кращих результатів". Адже це цільове спрямування коштів саме на модернізацію харчоблоків,

– зазначив Шкарлет.

За його словами, цього року в межах субвенції на модернізацію харчоблоків у школах було виділено 240 мільйонів гривень, з яких 150 мільйонів – з державного бюджету, 90 мільйонів – з місцевих бюджетів.

Скільки харчоблоків оновили у школах

За останні два роки вже оновлено понад 2500 харчоблоків у школах, і робота над розвитком матеріально-технічної бази триває. Розроблено типове меню, яке кожна школа може взяти за основу.

Очільник МОН також додав, що загалом протягом цього року у школах модернізували 1298 харчоблоків:

у Львівській області модернізовано харчоблоки у 147 закладах освіти;

у Волинській області виділено 14 мільйонів грн на реформу харчоблоків, змінено систему харчування у 112 закладах;

у Вінницькій області місцева влада модернізувала 16 харчоблоків на суму 28 мільйонів гривень;

у Закарпатській області на модернізацію харчоблоків було витрачено 16 мільйонів гривень;

у Рівненській області закуплено 744 одиниці обладнання для 98 харчоблоків, на їх модернізацію витрачено 17,7 мільйона гривень.

"Крок за кроком ми втілюємо в життя задумане, а обіди в школах по всій країні стають по-справжньому корисними й смачними", – зазначив Шкарлет.

Що відомо про нове шкільне меню для учнів

У новому шкільному меню зменшується кількість цукру, який споживатимуть діти – з 70 грам на день на 25 грам. Добовий обсяг солі становитиме не більше 5 грам. Хліб і булки замінять фруктами та овочами, цільними злаками та бобовими.

Окрім того, раніше меню укладали на два тижні для зимово-весняного і літньо-осіннього періодів року. Тепер воно має бути чотиритижневим для різних сезонів.

Чим заборонено годувати дітей у школах:

м'ясні і рибні продукти промислового і кулінарного виробництва; гриби;

непастеризоване молоко і молочні продукти, виготовлені з непастеризованого молока;

непастеризовані соки, газовані напої та кава.

рибні, м'ясні, плодоовочеві та інші консерви промислового виробництва, крім пастеризованих соків без додавання цукру і підсолоджувачів;

продукти (особливо чипси, сухарики) з вмістом солі більше 0,12 грам на 100 грам готового продукту або з вмістом цукрів більше 10 грам на 100 грам готового продукту;

також заборонено продавати кондитерські вироби та солодкі зернові продукти, вироби з кремом, морозиво, харчові концентрати.

До слова, кілька днів тому Міністерство охорони здоров’я затвердило сезонне меню для дітей віком від 1 до 6 (7) в садочках та інших організованих дитячих колективах на осінній період. Чим будуть годувати дітей – дивіться у статті.

Текст публікації Сергія Шкарлета:

Реформа шкільного харчування полягає в комплексній зміні підходів до його організації. Окрім смачної та корисної їжі в школах, реформа має за мету формування правильних харчових звичок у дітей буквально з першого класу.

За останні два роки вже оновлено понад 2500 харчоблоків у школах, і робота над розвитком матеріально-технічної бази триває. Розроблено типове меню, яке кожен ЗЗСО може взяти за основу.

Цього року спільно з місцевими бюджетами на проведення модернізації харчоблоків та закупівлю обладнання виділено понад 240 мільйонів гривень. Зокрема, субвенція державного бюджету – понад 150 мільйонів та 90 мільйонів з місцевих бюджетів.

Крок за кроком ми втілюємо в життя задумане, а обіди в школах по всій країні стають по-справжньому корисними й смачними. Вдячний усім керівникам ЗЗСО, які впевнено йдуть дорогою цих змін, підтримують та активно реалізовують нововведення.