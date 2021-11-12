Про це розповів міністр освіти та науки Сергій Шкарлет під час четвертого регіонального форуму "Реформа системи шкільного харчування" у Львові.

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Гроші на реформу шкільного харчування

Міністр розповів, що у 2022 році буде нова субвенція у розмірі 1,5 мільярда гривень окремо на харчоблоки.

Це нова субвенція, яка не в рамках субвенції "Спроможна школа для кращих результатів". Адже це цільове спрямування коштів саме на модернізацію харчоблоків,

– зазначив Шкарлет.

За його словами, цього року в межах субвенції на модернізацію харчоблоків у школах було виділено 240 мільйонів гривень, з яких 150 мільйонів – з державного бюджету, 90 мільйонів – з місцевих бюджетів.

Скільки харчоблоків оновили у школах

За останні два роки вже оновлено понад 2500 харчоблоків у школах, і робота над розвитком матеріально-технічної бази триває. Розроблено типове меню, яке кожна школа може взяти за основу.

Очільник МОН також додав, що загалом протягом цього року у школах було модернізовано 1298 харчоблоків:

у Львівській області модернізовано харчоблоки у 147 закладах освіти;

у Волинській області виділено 14 мільйонів грн на реформу харчоблоків, змінено систему харчування у 112 закладах;

у Вінницькій області місцева влада модернізувала 16 харчоблоків на суму 28 мільйонів гривень;

у Закарпатській області на модернізацію харчоблоків було витрачено 16 мільйонів гривень;

у Рівненській області закуплено 744 одиниці обладнання для 98 харчоблоків, на їх модернізацію витрачено 17,7 мільйона гривень.

"Крок за кроком ми втілюємо в життя задумане, а обіди в школах по всій країні стають по-справжньому корисними й смачними", – зазначив Шкарлет.

Що відомо про нове шкільне меню для учнів

У новому шкільному меню зменшується кількість цукру, який споживатимуть діти – з 70 грам на день на 25 грам. Добовий обсяг солі становитиме не більше 5 грам. Хліб і булки замінять фруктами та овочами, цільними злаками та бобовими.

Окрім того, раніше меню укладали на два тижні для зимово-весняного і літньо-осіннього періодів року. Тепер воно має бути чотиритижневим для різних сезонів.

Чим заборонено годувати дітей у школах:

м'ясні і рибні продукти промислового і кулінарного виробництва; гриби;

непастеризоване молоко і молочні продукти, виготовлені з непастеризованого молока;

непастеризовані соки, газовані напої та кава.

рибні, м'ясні, плодоовочеві та інші консерви промислового виробництва, крім пастеризованих соків без додавання цукру і підсолоджувачів;

продукти (особливо чипси, сухарики) з вмістом солі більше 0,12 грам на 100 грам готового продукту або з вмістом цукрів більше 10 грам на 100 грам готового продукту;

також заборонено продавати кондитерські вироби та солодкі зернові продукти, вироби з кремом, морозиво, харчові концентрати.

До слова, кілька днів тому Міністерство охорони здоров’я затвердило сезонне меню для дітей віком від 1 до 6 (7) в садочках та інших організованих дитячих колективах на осінній період. Чим будуть годувати дітей – дивіться у статті.

Текст публікації Сергія Шкарлета:

Реформа шкільного харчування полягає в комплексній зміні підходів до його організації. Окрім смачної та корисної їжі в школах, реформа має за мету формування правильних харчових звичок у дітей буквально з першого класу.

За останні два роки вже оновлено понад 2500 харчоблоків у школах, і робота над розвитком матеріально-технічної бази триває. Розроблено типове меню, яке кожен ЗЗСО може взяти за основу.

Цього року спільно з місцевими бюджетами на проведення модернізації харчоблоків та закупівлю обладнання виділено понад 240 мільйонів гривень. Зокрема, субвенція державного бюджету – понад 150 мільйонів та 90 мільйонів з місцевих бюджетів.

Крок за кроком ми втілюємо в життя задумане, а обіди в школах по всій країні стають по-справжньому корисними й смачними. Вдячний усім керівникам ЗЗСО, які впевнено йдуть дорогою цих змін, підтримують та активно реалізовують нововведення.