Одні з головних труднощів у школах, які пілотують НУШ, – це невчасне ознайомлення з модельними програмами, затягування грифування навчальних матеріалів та відсутність нормативної бази для доплат вчителям.

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Труднощі з впровадженням НУШ у 5 пілотних класах

Не вистачає субвенції НУШ

Експертка з Команди підтримки реформ МОН Олена Глоба каже, що на кожну школу (учасника проєкту) передбачено приблизно 270 тисяч гривень із субвенції НУШ.

Ці кошти розраховані на закупівлю комп’ютерного та мультимедійного обладнання, пристосувань для навчальних кабінетів, засобів навчання, у тому числі навчально-методичної літератури, зошитів та їх електронних версій,

– додає вона.

За її словами, субвенція надійшла в більшість шкіл, проте деякі з них вже її використали повністю. Натомість інші директори стверджують, що досі не отримали кошти.

Так, одна директорка пілотних шкіл розповіла, що їм не вистачає технічного забезпечення, адже з впровадженням НУШ усі поставки пішли на початкову школу, про середню і старшу забули.

"Хоча районне управління підтримує пілот у 5 класі та обіцяє усе необхідне забезпечення, але невідомо, коли це буде. Щодо субвенції: вона наче є, нам її виділили, але на рахунок гроші ще не надійшли, чекаємо", – сказала вона.



Труднощі з пілотуванням НУШ / Фото nus.org

Також, нарікають директори, коштів замало для закупівлі підручників і обладнання. А доплати вчителям та закупівлю меблів субвенція взагалі не передбачає.

Так, директорка Золотоніської спеціалізованої школи №2 Олена Вертипорох наголосила, що кошти заклад отримав вчасно, але їх замало для закупівлі підручників і посібників.

А порахувати, скільки загалом не вистачає грошей, складно, адже кожна школа працює за різними модельними навчальними програмами (їх приблизно 70). На вартість забезпечення впливає, яку ціну ставить видавництво або які курси і предмети обрала школа.

Невирішеним залишається й питання доплат учителям. "У наказі МОН зазначено, що вчителі й керівники шкіл мають отримувати доплату за роботу в пілотуванні НУШ. Було оголошено, що буде стимулювальна надбавка. Однак, наразі немає нормативних підстав для нарахування надбавок", – наголошує Світлана Олексюк.

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Є й інші питання щодо оплати праці вчителів. Зокрема, незрозуміло, як оплачувати поділ класу на групи під час вивчення інтегрованих курсів, а також як учителям зберігати свої категорії, впроваджуючи нові курси.

"Адже є вчитель математики вищої категорії, але немає вчителя інтегрованого STEM-курсу. Отже, поки вчитель вищої категорії за викладання таких курсів отримує зарплату як молодий спеціаліст", – додають експерти.

Проте відомо, що МОН уже готує нормативні зміни. Там розглянуть варіанти внесення змін щодо поділу класу на групи й щодо оплати праці вчителям за категоріями, які викладатимуть інтегровані курси.

Проблеми із забезпеченням навчальними матеріалами

Ще в серпні Інститут модернізації змісту освіти зібрав дані від шкіл щодо вибору модельних навчальних програм. Далі зібрали навчальні матеріали, розроблені авторськими колективами та видавництвами під ці навчальні програми. Проте до кінця справу не довели.

Наразі є затримки в доставці друкованих матеріалів, але у вересні майже завжди так буває. З часом забезпечення стабілізується. Електронні матеріали безплатно є майже у всіх видавництв і з всіх предметів,

– переконує Олена Глоба.

А головна редакторка видавництва "Формула" Світлана Радченко зазначає, що всі школи, яким видавництво мало доставити матеріали, уже їх отримали.



Матеріали для шкіл / Фото radiolombardia.it

За її словами, друковані підручники та зошити "Формула" надає учням та вчителям безплатно. Методичні матеріали для вчителя розміщено на сайті видавництва.

Натомість головний редактор видавництва "Світич" Олексій Андрусич розповідає, що пілотні школи опинилися в різних умовах. Одні нещодавно отримати субвенцію, інші – досі її не мають.

Тож досі чимало директорів пілотних шкіл найболючішою проблемою вважають забезпечення навчальними матеріалами.

Ми й досі всіх необхідних матеріалів не отримали. Є непорозуміння з батьками, які хочуть усе й одразу. Деякі батьки не готові чекати, їм не подобається, що вчителі вклеюють аркуші із завданнями в зошити дітей,

– каже директорка Київської гімназії №107 Катерина Спітковська.

Генеральний директор видавництва “Ранок” Віктор Круглов каже, що основне питання – це кошти. Також є непорозуміння – які підручники школи можуть отримати безплатно, щоби заощаджені кошти й витратити на інші потреби.

Брак комунікації з МОН

Кілька директорів шкіл стверджують, що не знають, хто є координатором пілотування у їхніх регіонах і що не вперше звертаються до МОН, аби отримати роз’яснення фінансових та інших питань. Цікаво, що є кілька каналів комунікації між ними й МОН та ІМЗО – і це чати в месенджерах і навчальні зустрічі.

Судячи з розповідей педагогів, брак комунікації відчувався ще під час створення та вибору школами модельних навчальних програм.

Сюрпризом була відсутність деяких анонсованих курсів у наказі про грифування. Через це ми змушені були обрати інші модельні навчальні програми,

– розповідає Світлана Олексюк.

Директорка опорного закладу "Академічний ліцей" у Скадовську Анна Соценко зазначає, що її непокоїть питання методичної підтримки вчителям. Каже, що підготовка вчителів-пілотників початкової школи була якіснішою.

Що кажуть батьки про НУШ у 5 класах

За словами батьків, вчителі щодня роздруковують листочки і вклеюють їх у зошити.

"Складається враження, що МОН не підготовлене до пілоту і, відповідно, ми не впевнені в якості матеріалів, які скидаються практично з коліс. Цікаво, чи відбулася ретельна експертиза навчальних матеріалів", – каже мама учениці Маріанна Онуфрик.

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Вона каже, що деякі батьки спочатку пропонували, щоб учителі викладали хоча б за старими підручниками. "На сьогодні є 2 посібника у форматі pdf. Учителі відмовили нас від ініціативи вчитися з старими підручниками, і ми вирішили почекати", – додала мама.

Маріанни каже, що у багатьох батьків є побоювання – що буде далі.

З одного боку, ми дуже хочемо продовжувати НУШ. Усі нові вчителі, дітям дуже подобається. У школі багато активностей, гуртків. Але з іншого боку – багато невідомого,

– підсумувала вона.

Додамо, що реформа НУШ запроваджується лише у пілотних класах. Загалом навчання для всіх 5 класів за новою програмою розпочнеться вже за рік – з 1 вересня 2022 року.

Метою Нової української школи є різнобічний розвиток дитини, яка прагне до самовдосконалення та навчання впродовж життя.



Якою буде типова освітня програма / Дані: МОН / Інфографіка 24 каналу