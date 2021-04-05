Реалізувати власну ідею: на Рівненщині відкрито конкурс молодіжних проєктів

На Рівненщині розпочався конкурсний відбір проєктів інститутів громадянського суспільства. Про це оголосив Департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту Рівненської ОДА.

Кошти затверджено у межах виконання обласної програми підтримки молоді. Термін реалізації проєктів-переможців заплановано на 2022 рік.

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Які проєкти можуть брати участь

Фінансова підтримка коштом обласного бюджету надаватиметься проєктам інститутів громадянського суспільства, діяльність яких спрямована на реалізацію молодіжної політики.

Перелік пріоритетних соціальних проблем, на розв'язання яких мають бути спрямовані проєкти, обрано шляхом анонімного онлайн-анкетування. До уваги братимуть ідеї, які пов'язані з такими темами:

Утвердження здорового способу життя. Підвищення рівня фінансової та цифрової грамотності, а також підприємливості. Формування сімейних цінностей, відповідального ставлення до батьківства. Створення умов з метою працевлаштування молоді. Розвиток лідерських навичок, саморозвиток, взаємостосунки. Розвиток екологічної свідомості та відповідального ставлення до природи. Профілактика злочинності та насильства в молодіжному середовищі. Національно-патріотичне виховання. Формування критичного мислення та підвищення рівня медіаграмотності. Підтримка соціально вразливої молоді.

Реалізація проєкту повинна здійснюватися на території Рівненської області, а цільовою аудиторією має бути молодь регіону.

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Як взяти участь

Прийом документації здійснюється Відділом молодіжної політики та взаємодії з громадськими організаціями щодня окрім вихідних та святкових днів з 9:00 до 17:00.

Для участі необхідно заповнити спеціальну форму-заяву, яка опублікована на сайті Рівненської ОДА. Документи треба подавати в одному примірнику, а скановані копії відправляти на електронну адресу відділу з позначкою "конкурс проєктів".

Роздрукувати форму-заяву та весь необхідний пакет документів допоможуть принтери Canon серії MegaTank. Чорнила та тонер виробництва Canon розроблені під конкретні пристрої з урахуванням всіх технічних характеристик, а друкуючі голівки та абсорбер (сервісний картридж) легко замінити звичайному користувачу без сторонньої допомоги.

Кінцевий термін подачі документів – 30 квітня 2021 року до 16 години.

Рейтинг учасників конкурсу буде оприлюднений на сайті ОДА в розділі "Молодь" та на сторінці управління молодіжної політики та спорту у триденний термін з дня його складання.