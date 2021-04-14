Харківська академія культури відреагувала на заяву викладачки, яка похвалила Путіна

Викладачка кафедри гуманітаристики та мистецтвознавства харківського вишу Наталія Сімейкіна, коментуючи допис про війну на Донбасі, написала: "Добре, що є Путін". Як на це відреагували у Харківській академії культури – читайте у матеріалі.

Через такі висловлення викладачки Харківську академію культури 14 квітня пікетували. Акцію організувала організація "Фрайкор". Її представники повісили на сходах вишу банер: "Вата в голові? Немає місця на кафедрі!".

До теми Добре, що є Путін, – доцентка вишу у Харкові оскандалилася висловлюванням про війну на Донбасі

Що відомо про заяву Сімейкіної

Наталія Сімейкіна прокоментувала запис представниці Благодійного фонду "Харків з тобою", яка перепостила допис журналіста Олександра Михельсона про "корисних ідіотів для Кремля".

Полізли на Донбас. Турчинов і вся банда. В мене там купа студентів, які пишуть правду. Добре, що є Путін, може, всіх не доб'ють,

– написала Сімейкіна.

Зазначимо, що наразі коментар видалений. Але ми маємо скриншот посту і коментарів.



Скриншот допису та коментарі Наталії Семейкіної

Як на це відреагували у Харківській академії культури

Перший проректор академії Юрій Лошков наголосив, що слова Сімейкіної повністю дискредитують її як викладача освітнього закладу і є неприпустимими.

Людина просто не думає про наслідки своїх висловлювань. Або якщо вона дійсно має таку точку зору і такі переконання, то їй, звичайно, не місце як викладача, як українського педагога,

– вважає Лошков.

Зазначимо, що свою позицію Сімейкіна академії ще не надала. За словами першого проректора, у неї вимкнений телефон. Лошков сказав, що зараз СБУ має з’ясувати, чи реагувати на коментар викладачки правоохоронним органам.

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На питання, чи може дійти до звільнення викладачки, Лошков сказав: "Буде розглядатись питання на кадровій комісії".

Додамо, що Наталія Сімейкіна має 46-річний стаж науково-педагогічної роботи, є кандидаткою філологічних наук, доценткою. Вона викладає історію світової літератури, сучасний літературний процес, історію античної літератури, історію зарубіжної літератури середніх століть, історію світової літератури ХIХ ст. та інші.