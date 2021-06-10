Не потрібно маніпуляцій, – Разумков про законопроєкт щодо навчання у вишах іноземною мовою

Голова ВР Дмитро Разумков не бачить загрози державній мові в законопроєкті про навчання у вишах іноземною мовою. За його словами, в ньому не йдеться про українську мову і стосується лише іноземців.

Останні дні в Україні обговорюють законопроєкт про можливість іноземцям здобувати освіту в українських вишах іноземною мовою.

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Зокрема, деякі депутати вважають, що цим документом хочуть дозволити навчання російською мовою.

Водночас Разумков наголошує, що в цьому законопроєкті немає загрози державній українській мові.

Тут не потрібно займатися маніпуляцією, адже питання про державну мову точно не йдеться. Це не поширюється на громадян України, лише на іноземців,

– сказав Разумков.

За його словами, в законопроєкті йдеться виключно про іноземців, які зараз не можуть здобувати знання українською мовою. "Йдеться про навчання іншими мовами й немає уточнень, що це російська або угорська мови", – додав він.

Окрім цього, Разумков наголосив, що можливість у іноземців здобувати вищу освіту іноземними мовами дасть змогу українським вишам створити конкурентні умови й надасть додаткові фінансові можливості.

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Голова Верховної Ради прогнозує, що під час обговорення законопроєкту на пленарному засіданні точно буде відбуватися дискусія.

До слова, схоже рішення хотіли прийняти ще у 2020 році, але тоді Верховна Рада не підтримала законопроєкт про навчання іноземців у вишах будь-якою мовою.Тоді в першому читанні за нього проголосували лише 210 депутатів.