Голова Верховної Ради вважає дивним наміри уряду скоротити видатки на освіту на 4 мільярди гривень. Адже освіта має бути одним з пріоритетів в Державному бюджеті на 2021 рік.

"Що буде залежати від мене – я готовий долучитися і допомогти профільному комітету", – сказав Дмитро Разумков сказав в ефірі одного з телеканалів, повідомляє 24 канал.

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За його слова, у проєкті бюджету 2021 після першого читання забрали понад 4 мільярди гривень по освіті.

Для мене це велике питання. Мені здається, що сьогодні треба було б сконцентровувати позиції на трьох ключових напрямках: медицина, освіта та економіка. І, безумовно, збройні сили, оскільки йде війна,

– запевняє Разумков.

Голова парламенту наголосив, що парламентський Комітет з питань освіти, науки та інновацій раніше ставив завдання керівництву МОН надати концепцію підвищення заробітної плати вчителям на наступний рік.

"Але у парламенті триває достатньо жорстка дискусія. Я впевнений, вона буде продовжуватися. Лобісти інтересів вчителів в парламенті точно є, достатньо потужні", – додав Разумков.

Що відомо про зменшення фінанчування на освіту у бюджеті

У проєкті бюджету-2021 у пешому читанні на освіту планували виділити 174 мільярди гривень, з яких 21,2 мільярди мали піти на доплати вчителям. Але вже до другого читання в освіти забрали 4 мільярди гривень.

На що зменшили фінансування: