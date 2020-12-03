Разумков розкритикував наміри уряду скоротити видатки на освіту у бюджеті на 2021 рік
Голова Верховної Ради вважає дивним наміри уряду скоротити видатки на освіту на 4 мільярди гривень. Адже освіта має бути одним з пріоритетів в Державному бюджеті на 2021 рік.
"Що буде залежати від мене – я готовий долучитися і допомогти профільному комітету", – сказав Дмитро Разумков сказав в ефірі одного з телеканалів, повідомляє 24 канал.
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За його слова, у проєкті бюджету 2021 після першого читання забрали понад 4 мільярди гривень по освіті.
Для мене це велике питання. Мені здається, що сьогодні треба було б сконцентровувати позиції на трьох ключових напрямках: медицина, освіта та економіка. І, безумовно, збройні сили, оскільки йде війна,
– запевняє Разумков.
Голова парламенту наголосив, що парламентський Комітет з питань освіти, науки та інновацій раніше ставив завдання керівництву МОН надати концепцію підвищення заробітної плати вчителям на наступний рік.
"Але у парламенті триває достатньо жорстка дискусія. Я впевнений, вона буде продовжуватися. Лобісти інтересів вчителів в парламенті точно є, достатньо потужні", – додав Разумков.
Що відомо про зменшення фінанчування на освіту у бюджеті
У проєкті бюджету-2021 у пешому читанні на освіту планували виділити 174 мільярди гривень, з яких 21,2 мільярди мали піти на доплати вчителям. Але вже до другого читання в освіти забрали 4 мільярди гривень.
На що зменшили фінансування:
- субвенція місцевим бюджетам (а це зарплати освітян) – мінус 2,9 мільярда гривень (тепер там 99,6 мільярда)
- Фонд розвитку вишів – мінус 500 мільйонів гривень (тепер там лише 500 мільйонів);
- НАЗЯВО, Нацагентство кваліфікацій, освітній омбудсмен, державна атестація та акредитація закладів освіти – мінус 11 мільйонів гривень (тепер там 153 мільйона);
- забезпечення професійної (професійно-технічної) освіти – мінус 14 мільйонів гривень;
- підготовка кадрів ЗВО та забезпечення діяльності їх баз практики – мінус 861 мільйон гривень
- на ЗНО та УЦОЯО – мінус 18 мільйонів гривень;
- Національна Академія наук – мінус 15,5 мільйона гривень.
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