Радіодиктант національної єдності: оприлюднили деталі та правила участі

9 листопада о 10:00 відбудеться радіодиктант національної єдності. Час для надсилання готового тексту – одна доба. Текст диктанту для перевірки оприлюднять 11 листопада.

Де послухати радіодиктант? Його транслюватимуть на загальнонаціональному телеканалі "UA: Перший" ютуб-каналі "UA: Перший" та на фейсбук-сторінках "Суспільне мовлення", "UA: Перший". Традиційно радіодиктант звучатиме на хвилях "Українського радіо" та радіо "Культура".

До теми Радіодиктант-2021 напише і зачитає письменник Юрій Андрухович

Де проходитиме радіодиктант? Керівник радіодиктанту Дмитро Хоркін наголосив, що студію для написання диктанту облаштували в читальній залі Національної бібліотеки ім. Вернадського і в приміщенні радіохабу Академії суспільного мовлення. Саме там відомі українці писатимуть диктант із дотриманням карантинних вимог.

Куди надсилати роботи? Роботи прийматимуть онлайн та офлайн:

Паперового листа потрібно надіслати за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 26, 01001. Важливо, щоб гриф дати надсилання був не пізніше ніж 10 листопада.

Онлайн свою роботу можна надіслати на скриньку rd@ukr.radio. Після оприлюднення диктанту електронні листи не прийматимуть.

Для зручності організатори також підготували електронну форму для отримання робіт, щоб можна було надіслати диктант за допомогою будь-якого гаджета. Її оприлюднять на сайті ukr.radio 9 листопада.

Усі надіслані роботи перевірить спеціальна фахова комісія. Роботи, написані без помилок, отримають подарунки від партнерів проєкту. Результати оголосять упродовж 1 – 2 місяців, залежно від кількості отриманих листів.

До слова, минулого року автором тексту радіодиктанту став Іван Малкович. У прямому ефірі "Суспільного" читала диктант акторка Римма Зюбіна. "Українське радіо" отримало на свою адресу майже 14 тисяч електронних листів та 2 тисячі паперових. Переможцями радіодиктанту-2020 визнано 17 учасників. Список переможців – читайте за посиланням.