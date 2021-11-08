Радіодиктант-2021: тема тексту та корисні поради, які допоможуть підготуватися

Радіодиктант національної єдності відбудеться вже завтра, 9 листопада, о 10:00. Відомо, що написав текст письменник Юрій Андрухович – він і буде начитувати диктант. А взяти участь у написанні диктанту зможуть усі охочі.

Коли відбудеться радіодиктант-2021? Всеукраїнський радіодиктант національної єдності українці писатимуть у День української писемності та мови – у вівторок, 9 листопада. Час – 10:00.

До теми Радіодиктант національної єдності: оприлюднили деталі та правила участі

Якою буде тема та текст диктанту

Автор тексту та читець цього року – письменник Юрій Андрухович. За словами письменника, темою диктанту буде осінь.

Він схожий на те, що я пишу. Я думаю, що мій авторський стиль розпізнають ті, хто з ним так чи інакше знайомий. У тексті є деякі рідкісні слова, неологізмів поки що немає,

– розповів письменник "Суспільному".

Окрім того, Юрій Андрухович не виключає, що в моментах, де буде кілька варіантів розділових знаків, мабуть, робитиме якісь підказки.

Деталі написання диктанту

Де відбудеться трансляція? Транслюватимуть начитку диктанту на таких ресурсах:

Радіо:

Телеканали:

"UA: ПЕРШИЙ";

регіональних суспільних мовниках.

У мережі:

Коли оприлюднять текст? Текст диктанту оприлюднять на сайті "Українського радіо" 11 листопада об 10:00.

Цього року відомі українці писатимуть диктант у читальній залі Національної бібліотеки імені Вернадського та у приміщенні Радіохабу Академії громадського мовлення – із дотриманням карантинних вимог. Імен знаменитих учасників організатори не назвали.

Хто може взяти участь у написанні радіодиктанту? Долучитися можуть всіх охочі, зокрема представники різних професій та знаменитості (чиновники, політики, відомі спортсмени, актори та бізнесмени).

Зазвичай переважна більшість учасників акції – школярі, студенти та викладачі. Але з кожним роком до написання диктанту приєднується дедалі більше людей.

Коли та в якому форматі надіслати написаний диктант? Писати диктант треба лише від руки. Однак приймають і тексти, написані шрифтом Брайля. Надіслати написаний диктант можна протягом доби.

Роботи прийматимуть онлайн та офлайн:

Паперовий документ потрібно надіслати за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 26, 01001. Гриф дати надсилання має бути не пізніше ніж 10 листопада.

Також надіслати роботу онлайн потрібно на адресу rd@ukr.radio. Після оприлюднення тексту диктанту електронні листи не прийматимуть.

Усі надіслані роботи перевірить спеціальна фахова комісія. Учасники, у чиїх роботах не буде помилок, отримають подарунки від партнерів проєкту. Які саме, наразі організатори не уточнюють. Результати оголосять упродовж 1-2 місяців.

Як краще написати диктант: поради

Вчителька української мови та літератури Новопечерської школи та письменниця Діана Мельникова для видання ВВС підготувала кілька дієвих порад, як уникнути помилок під час диктанту.

Поради від експертки:

Увага до пауз

Якщо ви не встигли підготуватися як слід, є кілька простих порад, які допоможуть уникнути багатьох помилок. Головне – уважно слухайте паузи під час читання текст, бо якщо читець робить паузу, то там має бути розділовий знак.

Окрім того, будьте максимально зосередженими під час прослуховування тексту, аби не пропустити нічого.

Правило "п'яти пальців"

Є люди, які мають так звану мовну інтуїцію. У когось вона "з'являється" унаслідок інтенсивного читання літератури, хтось має такий хист від природи. І перші, і другі підсвідомо відчувають, де треба ставити розділові знаки.

Так, для спрощення й уникнення зубріння можна візуалізувати основні правила пунктуації. Уявіть собі 5 пальців руки. Кожен із них можна асоціювати з конкретним випадком. Кома ставиться:

великий палець – між однорідними членами речення (так, це коли, як кажуть діти, щось перелічується: “Сад був наповнений і ароматом квітів, і вечірньою прохолодою, і запахом вогнища”);

вказівний – вставні слова і вставні конструкції (ті, які можемо без втрати для змісту прибрати з речення: може, звісно, на мою думку, будь ласка, кажуть тощо);

середній – звертання (коли до когось звертаються і називають: “Дорогий друже, подай мені книгу, будь ласка”);

безіменний – відокремлені члени речення (означення, обставини, додатки);

мізинець – складні речення (де дві та більше граматичних основ), між частинами якого ставиться розділовий знак.

Спрощені правила

Якщо сполуки "відокремлені члени речення" або "складнопідрядні речення" викликають суцільний жах і безнадію, можна спростити задачу.

Запам'ятайте сполучники, перед якими завжди ставиться кома: а, але, що, щоб, коли, як, який, де, наче, ніби - вони зустрічаються в текстах найчастіше. Такими прийомами користуються навіть у початковій школі.

Думайте, коли пишете

Ви не замислювалися, чому текст диктанту спочатку читають повністю, а перед тим, як писати, радять ще уважно прослухати кожне речення окремо? Це потрібно для того, щоб зрозуміти зміст і значення окремих слів.

Спільнокореневі слова для перевірки

Дуже корисна річ, яка допомагає уникати помилок. Наприклад, у слові "боротьба" ми чітко чуємо звук [д']. Але слово для перевірки – боротися. Тобто спільнокореневе підбираємо таким чином, аби "сумнівний" звук змогли почути чітко.

Мнемонічні фрази та тексти

Замість вивчення напам'ять букв, після яких пишеться м'який знак, набагато легше запам'ятати мнемонічні фразу "Де Ти З'їСи Ці ЛиНи?". Так само з іншими правилами: перед приголосними, що входять у фразу "КаФе ПТаХ", пишеться префікс с-.

Специфіка онлайну

Для написання диктанту онлайн, необхідне тренування. Тож хорошою підготовкою слугуватимуть диктанти в аудіоформаті. Можна знайти записані диктанти в мережі. Тренуючись самостійно, ви можете за потреби зупинити аудіозапис.

А професорка кафедри української мови Києво-Могилянської академії та провідна наукова співробітниця Інституту української мови НАН України Лариса Масенко підготувала список посібників, які допоможуть підготуватися до диктанту: