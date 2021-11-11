В Україні провели радіодиктант-2021: відео та правильний текст

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності пройшов у День писемності – він відбувся 9 листопада о 10:00. Участь взяли всіх охочі. Відео трансляції та текст радіодиктанту можна знайти у нашому матеріалі.

Де лунав радіодиктант? Його транслювали на "Українському радіо", радіо "Культура", "UA: Першому", всіх регіональних каналах і ютуб-каналі "Суспільного".

Цікаво Текст для радіодиктанту стане початком майбутнього роману, – Юрій Андрухович

Трансляція підготовки й пояснення правил розпочалася о 10:00, а сам диктант – о 10:30. У 2021 році автором тексту радіодиктанту став письменник Юрій Андрухович, який і читав його.

Дивіться відео трансляції диктанту-2021:



Зазначимо, що радіодиктант задуманий як своєрідний флешмоб чи акція єднання навколо рідної мови, участь у якій міг взяти кожен охочий. Додамо, що цього року в тексті диктанту були слова на перевірку нового правопису.

Правильний текст диктанту оприлюднили у четвер, 11 листопада на сайті "Українського радіо". Тут ви зможете перевірити, чи допустилися помилок під час написання радіодиктанту.

Радіодиктант 2021: правильний текст диктанту

Слідом за пам’яттю

Парк! Як добре, що він у нас був. І не просто був, а буяв, дихав, заманював – такий величезний, розкинутий на незліченних гектарах, невимірний. Кожен із нас, молодших і старших, приходив до нього трохи не з побожним онімінням і завжди відкривав щось таке, що хоча б на пів життя залишиться спомином. Наш парк перевершував будь-який інший, він був чудесним лісом. Він існував поза часом і в позачасі тривав.

Покинутий десь на галявині псевдокитайський павільйон, застиглий танок гіпсових німф довкола рясно порослого асфоделями пагорба, заґратований і напівзавалений каменями лаз у розбійничу печеру… Я міг би тягнути й далі цей перелік моїх тодішніх дивовиж. І всі вони трапилися протягом одного-єдиного літа! Бо кожне моє, як і моїх ровесників, літо минало – ні, пролітало, проносилося! – в парку, в його іноді аж до грудей високій траві.

Хоч найважливіша була осінь. Ви її любите? Якщо ви незлюбили осінь, то вам у дитинстві не пощастило з парком. Таким, як мій, що спершу заливав усього себе червоною й жовтою барвами в цілковитій невичерпності їхніх напівтонів, а відтак поступово скидав ту червінь і жовтину, до решти, дощенту оголюючись на зиму. Тоді-то й наставала пора особливої чуйності: млистими передсвітанковими годинами до парку починали заходити невеликі групи мисливців.

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Зазначимо, що цього року письменник Юрій Андрухович, який читав диктант, зізнався, що напише згодом новий роман за цією частиною тексту.

Куди надсилали диктант? Тим, хто хотів перевірити свій диктант на наявність помилок, треба було надіслати на електронну пошту (rd@ukr.radio) або на звичайну пошту за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 26, 01001 не пізніше 10 листопада.

Коли будуть результати? Всі надіслані роботи перевірить спеціальна фахова комісія. Роботи, написані без помилок, отримають подарунки від партнерів проєкту. Результати оголосять упродовж 1 – 2 місяців залежно від кількості отриманих листів.

До слова, журналісти 24 каналу самі долучилися та спостерігали за тим, як інші українці писали радіодиктант національної єдності у 2021 році. Хто з політиків та відомих діячів приєдналися до цього флешмобу – читайте у матеріалі.