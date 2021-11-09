Радіодиктант національної єдності 2021: хто з політиків та відомих діячів долучився до флешмобу

Багато український культурних діячів та політиків приєдналися до цьогорічного радіодиктанту, який пройшов 9 листопада о 10:30. Зокрема, взяли участь депутатка Євгенія Кравчук, посли ЄС та інших країн, а також актори та співаки.

Журналісти 24 каналу спостерігали за тим, як українці писали радіодиктант національної єдності у 2021 році. Хто з політиків та відомих діячів приєдналися до цього флешмобу – читайте у матеріалі.

До теми В Україні проводять радіодиктант-2021: відеотрансляція

Зазначимо, текст радіодиктанту створив письменник Юрій Андрухович, який і зачитав його. Цього року диктант мав назву "Слідом за пам’яттю", і складався зі 199 слів.

Студію для написання диктанту для гостей облаштували в читальній залі Національної бібліотеки імені Вернадського і в приміщенні радіохабу Академії суспільного мовлення, де відомі українці писатимуть диктант із дотриманням карантинних вимог.

Писали радіодиктант народна депутатка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук. На питання "Як у вас з українською мовою", вона відповіла, що досі згадує олімпіади з української мови та літератури, де вона займала призові місця.

За її словами, треба багато читати, бо грамотно пише той, хто багато читає. І тоді у вас буде і мовленнєвий, і словниковий запас.



Помітили у бібліотеці імені Вернадського і посла ЄС в Україні Матті Маасікаса. Він зізнався, що вже другий рік вчить українську мову, тож цей диктант для нього важливий.

Цей день для мене дуже важливий. До того ж, мені це потрібно професійно. Але це також з поваги до України та українців. Мова – це вікно до серця людей,

– сказав він.

Також долучилися – голова Офісу Ради Європи, посли Німеччини, Ізраїлю, представники і представниці Наглядової Ради АТ "НСТУ" та інші.



Український дипломат Василь Боднар розповів, що в Анкарі День писемності та мови відзначили написанням традиційного радіодиктанту в стінах українського дернеку. "Пишучи диктант, ми викладаємо душу на папір та створюємо спільний український простір в різних куточках світу, підтримуючи нашу мову", – написав він.

Участь у написанні радіодиктанту взяв також відомий актор Євген Нищук. Артист зізнався, що має святковий настрій, оскільки сьогодні символічний момент, який дає можливість відчути, що ми – країна, яка має свою історію, мову, культуру тощо.

Була в бібліотеці і його колега – заслужена артистка України Анжеліка Рудницька. Вона навіть поділилася цим у фейсбуці.

Долучився до 21-го радіодиктанту і ректор Київського національного університету імені Т. Шевченка Володимир Бугров. Про це чиновник написав у своїй соціальній мережі. Зазначимо, що радіодиктант проходив і в самому КНУ. До написання приєдналися охочі студенти та викладачі.

Радіодиктант у КНУ ім. Т. Шевченка / Фото Валентини Поліщук / 24 канал



Додамо, що журналісти 24 каналу також долучились, аби перевірити власні знання. Деталі та фото з редакції 24 каналу – дивіться за цим посиланням. А зазвичай переважна більшість учасників – це школярі, вчителі, держпосадовці та письменники. Однак з кожним роком акція стає все популярнішою у різних суспільних колах.

Радіодиктант задуманий як своєрідний флешмоб чи акція єднання навколо рідної мови, участь у якій може взяти кожен охочий. Текст диктанту оприлюднять на сайті "Українського радіо" 11 листопада об 11:00. Для тих, хто не встиг написати диктант під час прямого ефіру, можна це зробити, передивившись запис акції.

Дивіться відеозапис радіодиктанту-2021:



Додамо, що диктант після написання можна надіслати на перевірку. Паперового листа потрібно надіслати за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 26, 01001. Важливо, щоб гриф дати надсилання був не пізніше ніж 10 листопада.

Онлайн можна надіслати свій текст на скриньку rd@ukr.radio. Після оприлюднення диктанту електронні листи не прийматимуть.

Коли буде правильний текст та результати? Правильний текст диктанту оприлюднять 11 листопада. Тож ви зможете перевірити, чи допустилися помилок під час написання радіодиктанту. Результати оголосять упродовж 1 – 2 місяців.

До слова, цього року автором та читачем диктанту став письменник Юрій Андрухович. Митець зізнався, що напише згодом новий роман за цією частиною тексту. Деталі – читайте у статті.