Стало відомо, хто переміг у радіодиктанті-2021: імена переможців
Джерело:Суспільне
Переможницею радіодиктанту-2021 в Україні стала жителька села Комарове на Волині Галина Шура. Жінка працює у навчально-виховному комплексі.
Відомо, що Галина Шура – єдина, хто у надісланій роботі не зробила жодної помилки. Результати диктанту оголосив член правління "Суспільного", відповідальний за платформу радіо, Дмитро Хоркін.
До теми В Україні провели радіодиктант-2021: відео та правильний текст
Всього однієї помилки припустилися три учасники радіодиктанту:
- Надія Палій зі Львівської області,
- Максим Слюсаревський з Києва,
- Юлія Шекет з Полтавської області.
По дві помилки зробили 12 людей, які надіслали свої роботи на перевірку:
- Тетяна Ліхтанська
- Ілона Войтенко
- Юлія Туманцева
- Тамара Лавренко
- Олена Скорик
- Наталя Ніколенко
- Дарина Іванковська
- Вікторія Кригер.
- Лариса Семенюк
- Алла Кравченко
- Олександр Щетинський
- Христина Гоянюк.
Всього на перевірку до Українського радіо надійшло понад 14, 5 тисячі листів з текстом диктанту. З них 1 824 — у паперовому вигляді та 12 749 — на електронну пошту. Всі переможці отримають в подарунок книжки від видавництв-партнерів “Українського радіо”.
Що відомо про Всеукраїнський радіодиктант
Всеукраїнський радіодиктант національної єдності пройшов у День писемності, 9 листопада. Автором тексту цього року став письменник Юрій Андрухович, який і читав його.
Зазначимо, що радіодиктант задуманий як своєрідний флешмоб чи акція єднання навколо рідної мови, участь у якій міг взяти кожен охочий. Додамо, що цього року в тексті диктанту були слова на перевірку нового правопису.
Дивіться відео трансляції диктанту-2021:
До слова, минулого року 17 українців написало радіодиктант з однією або двома помилками. А без жодної помилки був лише один лист — від Христини Гоянюк. За освітою жінка лікар-бактеріолог, їй 74 роки, мешкає у Львові.