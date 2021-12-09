Відомо, що Галина Шура – єдина, хто у надісланій роботі не зробила жодної помилки. Результати диктанту оголосив член правління "Суспільного", відповідальний за платформу радіо, Дмитро Хоркін.

До теми В Україні провели радіодиктант-2021: відео та правильний текст

Всього однієї помилки припустилися три учасники радіодиктанту:

Надія Палій зі Львівської області,

Максим Слюсаревський з Києва,

Юлія Шекет з Полтавської області.

По дві помилки зробили 12 людей, які надіслали свої роботи на перевірку:

Тетяна Ліхтанська Ілона Войтенко Юлія Туманцева Тамара Лавренко Олена Скорик Наталя Ніколенко Дарина Іванковська Вікторія Кригер. Лариса Семенюк Алла Кравченко Олександр Щетинський Христина Гоянюк.

Всього на перевірку до Українського радіо надійшло понад 14, 5 тисячі листів з текстом диктанту. З них 1 824 — у паперовому вигляді та 12 749 — на електронну пошту. Всі переможці отримають в подарунок книжки від видавництв-партнерів “Українського радіо”.

Що відомо про Всеукраїнський радіодиктант

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності пройшов у День писемності, 9 листопада. Автором тексту цього року став письменник Юрій Андрухович, який і читав його.

Зазначимо, що радіодиктант задуманий як своєрідний флешмоб чи акція єднання навколо рідної мови, участь у якій міг взяти кожен охочий. Додамо, що цього року в тексті диктанту були слова на перевірку нового правопису.

Дивіться відео трансляції диктанту-2021:



До слова, минулого року 17 українців написало радіодиктант з однією або двома помилками. А без жодної помилки був лише один лист — від Христини Гоянюк. За освітою жінка лікар-бактеріолог, їй 74 роки, мешкає у Львові.