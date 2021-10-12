За менше, ніж місяць, 9 листопада з 10:00 до 11:00 відбудеться 21-ий Радіодиктант національної єдності. Текст диктанту напише Юрій Андрухович. Про це розповів в ефірі "Українського радіо" Дмитро Хоркін.

До теми Українська мова стала офіційною в муніципалітеті Бразилії: що це дає українцям

Член правління Національної суспільної телерадіокомпанії України Дмитро Хоркін наголосив, що сам Юрій Андрухович навіть зачитає диктант в ефірі. Його обрали з кількох претендентів.

За його словами, Андруховича радіослухачі порадили обрати автором тексту радіодиктанту та читцем. Тему радіодиктанту оголосять найближчим часом.

Дмитро Хоркін зазначив, що "Суспільне" запросить писати радіодиктант президента України, народних депутатів, міністрів, прем'єр-міністра, діячів культури та інших.

Це не перевірка знань, ми нікого не хочемо карати і робити зауваження. Ми хочемо спонукати звернути увагу на українську мову,

– сказав Дмитро Хоркін.

Яким був радіодиктант-2020

Зазначимо, що минулого року автором тексту радіодиктанту став Іван Малкович. У прямому ефірі "Суспільного" читала диктант акторка Римма Зюбіна. 11 листопада оприлюднили текст радіодиктанту національної єдності-2020 "Виклики книжкової ери".

"Українське радіо" отримало на свою адресу майже 14 тисяч електронних листів та 2 тисячі паперових. Переможцями радіодиктанту-2020 визнано 17 учасників. Список переможців – читайте за посиланням.

До слова, за статистикою, без помилок диктант пише не більше ніж 1% учасників. Так, 2018 році свої роботи на перевірку надіслали понад 30 тисяч учасників. З них лише 311 не припустилися жодної помилки, а припустилися однієї – 1004.

А у 2019 році лише двоє людей з майже 6 тисяч, які надіслали свої листи, написали радіодиктант без жодної помилки. Водночас у 2020 році серед 16 тисяч учасників не зробили жодної помилки – 17 осіб.

Що відомо про радіодиктант Він задуманий як своєрідний флешмоб чи акція єднання навколо рідної мови, участь у якій може взяти кожен охочий. Для тих, хто не встиг написати диктант під час прямого ефіру, можна це зробити, передивившись запис акції.



Дивіться відеозапис радіодиктанту, який писали у 2020 році: