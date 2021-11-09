В Україні проводять радіодиктант-2021: де послухати текст – відеотрансляція

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності завжди відбувається у День писемності – цього року він проходить 9 листопада о 10:30. Участь можуть взяти всіх охочі. Відеотрансляцію радіодиктанту можна знайти у нашому матеріалі.

У День української писемності та мови тисячі українців щороку беруть участь у флешмобі й приєднуються до події по всьому світу

До теми Радіодиктант національної єдності: оприлюднили деталі та правила участі

Де слухати радіодиктант

Його транслюють на "Українському радіо", радіо "Культура", "UA: Першому", всіх регіональних каналах і ютуб-каналі "Суспільного".

Трансляція підготовки й пояснення правил розпочалася о 10 ранку, але сам диктант розпочнеться о 10:30. Зазначимо, що у 2021 написав та зачитає текст радіодиктанту український письменник Юрій Андрухович. Його назва "Слідом за пам'яттю", і складається він з 199 слів.

Дивіться відеотрансляцію радіодиктанту-2021:



Водночас студію для очного написання диктанту для гостей облаштували в читальній залі Національної бібліотеки імені Вернадського і в приміщенні "Радіохабу" Академії суспільного мовлення, де відомі українці писатимуть диктант із дотриманням карантинних вимог.

Куди надсилали диктант

Тим, хто хоче перевірити свій диктант на наявність помилок, треба сфотографувати або відсканувати свій текст і надіслати на пошту. Усі надіслані роботи перевірить спеціальна фахова комісія. Роботи, написані без помилок, отримають подарунки від партнерів проєкту.

Паперового листа потрібно надіслати за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 26, 01001. Важливо, щоб гриф дати надсилання був не пізніше ніж 10 листопада.

Онлайн можна надіслати свій текст на скриньку rd@ukr.radio. Після оприлюднення диктанту електронні листи не прийматимуть.

Для зручності організатори також підготували електронну форму для отримання робіт, щоб можна було надіслати диктант за допомогою будь-якого гаджета. Її оприлюднять на сайті ukr.radio 9 листопада.

Коли буде правильний текст та результати

Правильний текст диктанту оприлюднять 11 листопада. Тож ви зможете перевірити, чи допустилися помилок під час написання радіодиктанту. Результати оголосять упродовж 1 – 2 місяців.

Додамо, що радіодиктант задуманий як своєрідний флешмоб чи акція єднання навколо рідної мови, участь у якій міг взяти кожен охочий. Додамо, що цього року в тексті диктанту були слова на перевірку нового правопису.

До слова, минулого року автором тексту радіодиктанту став Іван Малкович. У прямому ефірі "Суспільного" читала диктант акторка Римма Зюбіна.

"Українське радіо" отримало на свою адресу майже 14 тисяч електронних листів та 2 тисячі паперових. Переможцями радіодиктанту-2020 визнано 17 учасників. Список переможців – читайте за посиланням.