Всеукраїнський радіодиктант національної єдності традиційно проходить у День писемності і цього року відбудеться 9 листопада об 9:15. Участь можуть взяти всіх охочі. Відео трансляції та текст радіодиктанту можна знайти у нашому матеріалі.

Де можна слухати радіодиктант?

Його транслюватимуть на "Українському радіо", радіо "Культура", "UA: Першому", всіх регіональних каналах і ютуб-каналі "Суспільного".

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У 2020 році автор тексту радіо диктанту став письменник, лауреат Національної премії України імені Т. Шевченка Іван Малкович, а читати його українцям буде акторка з чудовою дикцією Римма Зюбіна.

Трансляція диктанту – дивитися відео:

Відео буде тут...

Зазначимо, що радіодиктант задуманий як своєрідний флешмоб чи акція єднання навколо рідної мови, участь у якій може взяти кожен охочий. Додамо, що цього року в тексті диктанту будуть слова на перевірку нового правопису.

Куди надсилали диктант?

Тим, хто хоче перевірити свій диктант на наявність помилок, треба сфотографувати або відсканувати свій текст і протягом 15 хвилин після завершення диктанту надіслати на електронну пошту: rd@ukr.radio чи у приватні повідомлення на сторінці "Українського радіо" у фейсбуці.

Коли будуть результати?

Правильний текст диктанту оприлюднять уже об 11:00 за київським часом.

Ми його опублікуємо, як тільки він з’явиться у відкритому доступі. Тут ви зможете перевірити, чи допустилися помилок під час написання радіодиктанту.

Радіодиктант 2020: правильний текст диктанту

Правильний текст буде тут...

Хто із відомих діячів та зірок писатиме диктант?

У бібліотеці Вернадського писати диктант у 2020 році будуть багато відомих українських діячів та зірок: Катерина Павленко та Тарас Шевченко з гурту Go_A, Іван Леньо (гурт Kozak System), Марк Галаневич ("ДахаБраха"), актори Ахтем Сеітаблаєв, Сергій Калантай, Геннадій Попенко, Наталія Сумська.

А також приєднаються учасники Дитячого Євробачення-2020 від України Олександр Балабанов та багато інших. Наживо з бібліотеки ми повідомимо, як пишуть диктант відомі українці.

Додамо, що за статистикою, без помилок диктант пише не більше ніж один відсоток учасників. Так, 2018 році свої роботи на перевірку надіслали понад 30 тисяч учасників. З них лише 311 не припустилися жодної помилки, а припустилися однієї – 1004.

А у 2019 році лише двоє людей з майже 6 тисяч, які надіслали свої листи, написали радіодиктант без жодної помилки.