9 листопада в День писемності та мови в Україні провели радіодиктант національної єдності. Організатори отримали близько 16 тисяч листів, проте переможців, які не зробили жодної помилки, стало 17.

Тисячі українців більше місяця тому написали Всеукраїнський радіодиктант національної єдності. Видання "Українське радіо" у прямому ефірі оголосили переможців конкурсу.

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Як зазначив член правління НСТУ Дмитро Хоркін, після проведення радіодиктанту канал "Українського радіо" отримав близько 16 тисяч листів – з них майже 13,8 тисяч електронних та 2 тисячі паперових.

Ми готові оголосити переможців — їх 17. Без жодної помилки у нас є один лист — від нашої радіослухачки Гоянюк. Вона писала радіодиктант удвадцяте. За освітою жінка лікар-бактеріолог, їй 74 роки, мешкає у Львові,

– сказав Хоркін.

Лише з однією помилкою написала радіодиктант Анна. "З двома помилками – прийшло 15 листів. Це теж переможці", – сказав Хоркін і назвав їхні імена.

Переможці радіодиктанту у 2020 році

Гоянюк Х. Анна (адреса пошти – anna.k.072209) Галина (адреса пошти - galabidzilyа) Коник Анастасія Мельниченко Ольга Гузій Ольга Кригер Вікторія Сердюк Анатолій Малафій Сергій Дмитрук Олег Збандут Софія Федоришин Ольга Нікуліна Олена Островська Леоніда Тишкевич Анна Кашуба Ірина Закальська Ярина

Призи переможцям

Переможці отримають книжки "Антологія української поезії" та збірки поезій Ліни Костенко, які надав Іван Малкович. Ще будуть призи від Спільноти відповідального вчительства — це книжка Світлани Тараторіної "Оця Марія звірів малювала" про видатну українську художницю Марію Примаченко та зручна фетрова кишенька для навушників, грамоти тощо.

Окрім того, переможці також отримають сертифікати на відвідання головного офісного студійного комплексу Українського радіо на Хрещатику, 26. Окрему нагороду отримають учасники, які писали диктант шрифтом Брайля. Подарунком для учасників з вадами зору стануть аудіокнижки.

Дмитро Хоркін нагадав, що текст радіодиктанту написав відомий поет і видавець Іван Малкович, а зачитала його відома актриса Римма Зюбіна.

Яким буде радіодиктант у 2021 році? Мовний омбудсмен Тарас Кремінь розповів, що цей захід варто зробити більш масовим. Крім того, мають бути заохочувальні призи і для тих, хто долучився до радіодиктанту.